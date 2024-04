Rennen ums emissionsfreie Flugzeug: So revolutioniert die Brennstoffzelle das Fliegen Jeder Flug wirft einen Schatten aufs ökologische Gewissen. Mit Recht. Denn kein anderes Fortbewegungsmittel verursacht pro Kopf einen grösseren CO2-Ausstoss. Aber wie geht klimaneutrales Fliegen? 04.04.2024

Von Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der «Iron Pod» ist ein Prototyp eines Antriebstrangs für die Zukunft des emissionsfreien Fliegens, den Airbus entwickelt hat.

Neben einer Brennstoffzelle, enthält die Kapsel Elektromotoren, die einen Propeller antreiben und die gesamte Steuer- und Kühl-Technik.

Die Roadmap für das erste Zero-Emission-Passagierflugzeug ist eng getaktet: Bereits 2035 soll ein Jet mit Brennstoffzellen-Technik abheben. Es wäre ein gigantischer Entwicklungsschritt Mehr anzeigen

Nach Jahren des Zauderns nimmt die technische Entwicklung in der Luftfahrtindustrie Fahrt auf. Das Nonplusultra für den emissionsfreien Flug ist der Brennstoffzellen-Antrieb. In der Brennstoffzelle wird mit Wasserstoff und Sauerstoff Strom für eine Turbine erzeugt. Airbus testet derzeit einen Prototypen, der sich demnächst auch in der Praxis bewähren muss.

Die neue emissionsfreie Technik birgt aber ein Problem: Weil das Volumen des mitgeführten Wasserstoffes ein Vierfaches des Kerosins ausmacht, muss das Design der Flugzeuge grundlegend neu gedacht werden.

Wie du in absehbarer Zukunft fliegen wirst, erfährst du im Video.