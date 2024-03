Sam Bankman-Fried ist der Gründer der Kryptowährungs-Börse FTX. Hier im vergangenen Sommer beim Verlassen des Bundesgerichts in Manhattan. dpa

Ex-Krypto-König Sam Bankman-Fried soll nach Medienberichten für 25 Jahre ins Gefängnis. Er war bereits zuvor wegen Betrugs verurteilt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Gericht in New York hat den US-Kryptounternehmer Sam Bankman-Fried zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Gründer der Pleite gegangenen Kryptowährungsplattform FTX war schuldig befunden worden, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben. Mehr anzeigen

Der US-Kryptounternehmer Sam Bankman-Fried ist zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Diese Strafe verhängte am Donnerstag ein Gericht in New York. Der Gründer der Pleite gegangenen Kryptowährungsplattform FTX war schuldig befunden worden, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben.

Der heute 32-Jährige war im vergangenen November in sieben Anklagepunkten unter anderem des Betrugs und der Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Nun wurde das Strafmass verkündet. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gefängnisstrafe von zwischen 40 und 50 Jahren gefordert. Die Verteidiger hatten dafür plädiert, Bankman-Fried zu rund sechs Jahren Gefängnis zu verurteilen.

Die damals weltweit zweitgrösste Kryptobörse FTX war im November 2022 Pleite gegangen, was ein Erdbeben in der Krypto-Welt auslöste.

