WEF 2024: Bundespräsidentin Amherd redet WEF-Teilnehmern ins Gewissen

Bei der Eröffnungsrede am Weltwirtschaftsforum (WEF) am Dienstag hat Bundespräsidentin Viola Amherd den anwesenden Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ins Gewissen geredet. Sie appellierte an Regeln, um verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Dabei stützte sie sich auf das Motto des diesjährigen WEF «Rebuilding Trust» ("Vertrauen wiederherstellen"). Dieses sei keine freundliche Floskel, sondern zeige unverblümt, dass es schlecht um das gegenseitige Vertrauen der Weltgemeinschaft stehe, sagte Amherd am Dienstagvormittag im Davoser Kongresszentrum. «Teile der Bevölkerung misstrauen uns allen, die wir hier versammelt sind», so Amherd.

16.01.2024