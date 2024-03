Der Migros-Hauptsitz am Zürcher Limmatplatz. KEYSTONE

Der Reingewinn der Migros ist eingebrochen: Statt 459 Millionen Franken wurden nur noch 175 Millionen Franken erwirtschaftet – trotz eines Rekordumsatzes von 32 Milliarden Franken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Reingewinn der Migros ist 2023 auf 175 Millionen Franken zurückgegangen.

Im Vorjahr betrug dieser noch 459 Millionen Franken.

Als Grund nennt das Unternehmen unter anderem veränderte Marktbedingungen. Mehr anzeigen

Die Migros hat im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch erlitten. Der Reingewinn sackte auf 175 Millionen Franken ab. Ein Jahr zuvor hatte der «orange Riese» unter dem Strich noch 459 Millionen Franken verdient.

Der Betriebsgewinn (EBIT) sei auf 286 Millionen Franken von 628 Millionen im Vorjahr gefallen, teilte der Detailhandelskonzern am Dienstag in einem Communiqué mit. Wertberichtigungen von rund einer halben Milliarde Franken hätten das Ergebnis in die Tiefe gerissen.

Schuld seien Logistik-Liegenschaften, IT-Projekte und verschiedene weitere Vermögenswerte, die aufgrund veränderter Marktbedingungen einen tieferen Bilanzwert aufweisen würden, hatte die Migros bereits im Februar erklärt.

Davon machten indirekte Effekte der Signa-Pleite rund 15 Millionen aus, hatte ein Sprecher damals gesagt. Zudem wurde das Unternehmensergebnis durch steigende Rohstoff-, Energie- und Verpackungskosten belastet.

