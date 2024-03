Der Sternenhimmel leuchtet über einem Rapsfeld. Demnächst könnte laut Nasa eine sogenannte Nova-Explosion für Spektakel sorgen. Daniel Reinhardt/dpa

In den kommenden Monaten könnte sich laut Nasa ein Himmelsspektakel ereignen: Eine sogenannte Nova-Explosion soll ein Sternensystem hell aufleuchten lassen.

Die Nasa hat eine sogenannte Nova-Explosion angekündigt.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa erwartet in den kommenden Monaten eine sehr helle sogenannte Nova-Explosion. Dabei handele es sich um einen Helligkeitsausbruch in dem etwa 3000 Lichtjahre entfernten Sternensystem «T Coronae Borealis», der nur etwa alle 80 Jahre vorkomme, teilte die Nasa mit.

Normalerweise sei das von der nördlichen Hemisphäre aus zwischen den Sternbildern Bärenhüter und Herkules gelegene System nicht mit blossem Auge zu sehen. Während der Nova-Explosion aber, die ungefähr bis September erwartet werde, werde die Helligkeit des Polarsterns erreicht – und «T Coronae Borealis» wie ein heller, neuer Stern aussehen. Zuletzt sei dies 1946 geschehen.

Mehrere Tage lang mit blossem Auge sichtbar

Das Sternensystem soll mehrere Tage lang mit blossem Auge und etwas mehr als eine Woche lang mit einem Fernglas sichtbar sein. Es ist nach Nasa-Angaben etwa 3000 Lichtjahre von uns entfernt. Ein Lichtjahr bezeichnet die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt – eine Strecke von 9,46 Billionen Kilometer.

«T Coronae Borealis» ist den Angaben zufolge ein Doppelsternsystem mit einem Weissen Zwerg und einem Roten Riesen. Sie seien einander so nahe, dass der Rote Riese instabil werde und beginne, seine äusseren Schichten abzustossen. Der Weisse Zwerg sammle dieses Material auf seiner Oberfläche. Seine Atmosphäre erhitze sich in der Folge so stark, dass es zu einer thermonuklearen Reaktion komme – das sei der Ausbruch, der selbst von der Erde aus zu erkennen sei. In unserer Galaxie gebe es weitere solcher wiederkehrenden Novae.

SDA/dmu