Ungeschlagen zum Triple? So sieht Leverkusens Restprogramm aus

Bayer Leverkusen reitet auf der Erfolgswelle. Keystone

Bayer Leverkusen ist in dieser Saison noch immer ungeschlagen und hat die grosse Chance auf das Triple. Im Endspurt müssen Granit Xhaka und Co. aber nochmals richtig Gas geben. So sieht das straffe Restprogramm aus.

Jan Arnet Jan Arnet

49 Spiele, 40 Siege, 9 Remis, 0 Niederlagen. Unglaublich, was Bayer Leverkusen in dieser Saison bislang gezeigt hat. Der erste Meistertitel in der Vereinsgeschichte ist schon seit Wochen eingetütet, doch das Team von Xabi Alonso will mehr.

Im Pokal und in der Europa League hat sich Leverkusen fürs Endspiel qualifiziert und gilt in beiden Finals als grosser Titelfavorit. Ausserdem wollen Granit Xhaka und Co. als erstes Team in einer ganzen Bundesliga-Saison ungeschlagen bleiben.

So sieht das Restprogramm aus:

12. Mai: VfL Bochum – Bayer Leverkusen

Bochum steckt mitten im Abstiegskampf und braucht am vorletzten Bundesliga-Spieltag dringend Punkte. Für Leverkusen wird es am Sonntag eine Gelegenheit sein, Kräfte für die kommenden Endspiele zu schonen. Übrigens: Leverkusens letzte Niederlage gab es am 27. Mai 2023. Bayer verlor am 34. Spieltag der letzten Saison 0:3 – in Bochum.

18. Mai: Bayer Leverkusen – FC Augsburg

Letzter Spieltag in der Bundesliga. Sollte Leverkusen zu diesem Zeitpunkt tatsächlich immer noch unbesiegt sein, wäre es die historische Chance, eine ganze Liga-Saison lang ungeschlagen zu bleiben. Das hat in der Bundesliga noch kein Team geschafft. In der Saison 2012/13 kam Bayern dem Coup am nächsten, verlor aber ein Spiel – gegen Leverkusen.

22. Mai: Bayer Leverkusen – Atalanta Bergamo (Europa-League-Final)

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel reicht Leverkusen im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Roma ein 2:2 zum Einzug in den Europa-League-Final. Da trifft das Team von Xabi Alonso auf Atalanta Bergamo, das sich im Halbfinal gegen Olympique Marseille durchsetzen konnte.

Leverkusen – AS Roma 2:2 09.05.2024

25. Mai: Bayer Leverkusen – Kaiserslautern (Pokalfinale)

Im DFB-Pokalfinale spielt der Meister der 1. Bundesliga gegen einen stark abstiegsbedrohten Verein aus der 2. Bundesliga. Die Favoritenrolle liegt selbstverständlich klar aufseiten der Leverkusener. Es könnte die einmalige Chance werden, das Triple zu holen und dabei während der gesamten Saison ungeschlagen zu bleiben.