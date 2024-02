Alex Frei zeigt Fans nach dem Derby-Sieg den Mittelfinger

Baden – Aarau 1:2 dieci Challenge League, 16. Runde, Saison 23/24 30.01.2024

Alex Frei jubelt mit dem FC Aarau über den Derbysieg beim FC Baden. Nach dem Schlusspfiff lässt sich der Trainer aber zu einer Unsportlichkeit hinreissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Aarau startet mit zwei Siegen aus zwei Spielen optimal ins neue Jahr und darf weiter vom Aufstieg träumen. Nach dem Derby gegen Baden lässt sich Trainer Alex Frei aber zu einer Unbeherrschtheit hinreissen.

Als Frei nach dem Handshake in den Katakomben verschwindet, zeigt er einigen Fans den Mittelfinger. Hat die Unsportlichkeit für den 44-Jährigen noch Konsequenzen? Mehr anzeigen

Der Auftakt ins neue Jahr glückt dem FC Aarau nach Wunsch. Auf den knappen Heimsieg über Vaduz lässt der FCA am Dienstag ein 2:1-Sieg im Kantonsderby beim FC Baden folgen. In der Tabelle wird das mit dem Vorstoss auf Rang 3 belohnt, der Rückstand auf den Barrage-Platz beträgt aber immer noch satte 12 Punkte.

Frei leistet sich nach dem Schlusspfiff im Stadion Esp in Fislisbach aber eine Unsportlichkeit. In einem aufgetauchten Video ist zu sehen, wie der 44-Jährige nach dem Handshake offenbar von gegnerischen Fans angesprochen wird, als er sich auf den Weg in die Katakomben macht. Nettigkeiten werden aber offenbar keine ausgetauscht. Kurz bevor Frei in der Garderobe verschwindet, kratzt er sich am Kopf – und zeigt den Baden-Fans so den Mittelfinger.

Hier zeigt Alex Frei den Baden-Fans den Mittelfinger. Bild: blick.ch

Ob Frei Konsequenzen zu befürchten hat, wird sich zeigen. Bereits am Freitag steht für den FCA die nächste Aufgabe an. Und die hat es mit dem Auswärtsspiel bei Tabellenführer Sion in sich. blue Sport zeigt die Partie live, Anpfiff ist um 20.15 Uhr.