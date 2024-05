Hummels erntet Kritik von Petric – und wird gegen PSG «Man of the Match»

Mladen Petric: «Hummels ist über dem Zenit» 01.05.2024

Mats Hummels gehört beim BVB zu den Urgesteinen. Für blue Sport Experte Mladen Petric ist klar: Der Innenverteidiger ist über dem Zenit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mats Hummels hat für den BVB über 500 Pflichtspiele bestritten.

Der 35-jährige Innenverteidiger hat gemäss Mladen Petric eine «überragende Karriere» hinter sich. Auch jetzt spiele Hummels teilweise noch überragend, aber es gäbe zu viele andere Spiele mit Patzern.

Mats Hummels ist einer der erfolgreichsten Verteidigern Deutschlands. Weltmeister, sechsfacher deutscher Meister, dreifacher Pokalsieger. Bald könnte auch ein Champions-League-Pokal in die hummels'sche Trophäen-Sammlung kommen. Hummels und der BVB sind nach dem 1:0-Sieg gegen PSG noch voll im Rennen um das Final-Ticket.

«Er hat eine hervorragende, eine überragende Karriere hinter sich», sagt Mladen Petric bei blue Sport vor dem Hinspiel zwischen PSG und Dortmund. Petric schiesst sogleich ein «aber» nach: «Er ist über dem Zenit. Es gibt Gründe, warum in Bayern München nicht mehr wollte. Es gibt Gründe, warum er in der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr erwünscht war.»

Hummels stand zuletzt im November 2023 im Kader der Nationalmannschaft. Im Rahmen der EM-Vorbereitung gegen die Niederlande und Frankreich im März war er nicht mehr gefragt. Trainer Julian Nagelsmann bootete den 78-fachen Internationalen aus. Für den FC Bayern München bestritt Hummels 193 Pflichtspiele, beim BVB sind es mittlerweile deren 505.

«Er hat immer noch Spiele, bei denen er überragend ist»

Petric hält fest: «Er hat immer noch Spiele, bei denen er überragend ist.» So ist Hummels massgeblich am europäischen Höhenflug von Dortmund beteiligt. Er spielte in elf von elf Spielen in der Champions League durch. Dennoch habe Hummels «zu viele andere Spiele, bei welchen er immer wieder einen Patzer drin hat. Darum bin ich bei ihm sehr skeptisch.»

Gegen PSG zeigte sich Hummels wieder mal von seiner «überragenden» Seite. Am Ende des Spiels wurde er zum Man of the Match gekürt. Moderator Roman Kilchsperger erlaubt sich in der Champions-League-Sendung von blue Sport ein Spässchen, schüttelt Petric die Hand und meint: «Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Expertise.» Petric nimmt es mit Humor, simuliert einen Abgang und sagt mit einem Lachen: «Tschüss zusammen.»

🥇 Mats Hummels wins the UEFA Man of the Match award for tonight’s game. pic.twitter.com/s0DEVMx1RC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024

Der Vertrag von Hummels beim BVB läuft Ende Juni aus. Noch herrscht Unklarheit, ob Klub und Spieler verlängern.