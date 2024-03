Gegen Irland wird Murat Yakin wieder auf Xherdan Shaqiri setzen. Keystone

Ist Xherdan Shaqiri nun nur noch Joker oder hat Murat Yakin gegen Dänemark nur experimentiert? Was der Nati-Trainer am Tag vor dem Spiel in Irland sagt.

Der Nati-Coach stellt sich im Bauch des Aviva-Stadions am Tag vor dem Testspiel gegen Irland den Medien. Es ist klar: Murat Yakin und Co. wollen nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder gewinnen, auch wenn Yakin sagt: «Das Resultat ist zweitrangig, das ist dann an der EM wichtig.»

Yakin stellt sich am Tag vor dem Spiel den Medien. blue Sport fasst die spannendsten Aussagen des Nati-Trainers zusammen.

Murat Yakin über…

… Xherdan Shaqiris Rolle: «Er wird von Beginn weg spielen. Das war von Anfang an so geplant. Da gibt es nichts zu diskutieren.» Warum war es gegen Dänemark nicht so? «Er hat noch nicht diesen Rhythmus, erst drei, vier Spiele in den Beinen. Es war mit ihm abgesprochen, dass wir es aus taktischen Gründen so machen. Ich habe mich für andere Spieler in Dänemark entschieden, nicht gegen ihn. Man sieht es bei Yvon Mvogo, wie er reinkam und bereit war. Das sind Qualitäten, die ich von jedem Spieler erwarte.»

… die Taktik und ob er mit drei Verteidigern spielen werde: «Mit den Profilen der Spieler ist das 3-5-2-System geeignet. Wir haben die Möglichkeit zu variieren, wir haben das System im Trainingslager einstudiert. Das Offensive ist auch immer davon abhängig, wie der Gegner spielt. Wir haben Luft nach oben, das wissen wir. Ein Spieler wie Breel Embolo ist nicht ganz zu ersetzen, wir hoffen, dass er zurückkommt. Es müssen ein Zeki Amdouni oder ein Noah Okafor in die Bresche springen.»

… Gegner-Trainer John O’Shea, der bei ManUtd war: «Linker Fuss, guter Spieler, wir spielten noch gegeneinander.» Yakin selbst spielte im Oktober 2002 als Innenverteidiger mit der Nati in Dublin. Die Schweiz gewann in der EM-Qualifikation 2:1 dank Treffern von Hakan Yakin und Fabio Celestini. «Hoffentlich bleibt es so», sagt Yakin.