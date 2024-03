Lamine Yamal ist die grosse Zukunftshoffnung für Spanien und den FC Barcelona. imago

Die spanische Hoffnung Lamine Yamal verzückt mit seinen Leistungen sogar die Fans aus Madrid, Endrick verewigt sich in den brasilianischen Geschichtsbüchern und Kobbie Mainoo spielt sich in England in die Herzen.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Knapp drei Monate vor Start der EM und der Copa América hatten Youngsters und Wackelkandidaten in den Test-Länderspielen nochmals die Möglichkeit, sich ins Rampenlicht zu spielen.

Gleich mehrere Teenager konnten auf sich aufmerksam machen. Etwa Spaniens Lamine Yamal, Brasiliens Endrick oder Englands Kobbie Mainoo.

Die EM startet am 14. Juni. Die Copa América am 20. Juni. Mehr anzeigen

Grosses Spektakel lieferten Spanien und Brasilien. In einem wilden Spiel trennten sich die beiden Top-Nationen 3:3. Kurz vor Schluss sorgte Rodri per Foulelfmeter (87.) für den vermeintlichen Siegtreffer der Spanier. In der sechsten Minute der Nachspielzeit schaffte Lucas Paqueta ebenfalls mit einem verwandelten Strafstoss noch den Ausgleich.

Beim Kracher in Madrid brillierten vor allem zwei Jung-Stars. Barças Lamine Yamal spielte mit seinen Gegner Katz und Maus. Den ersten Penalty holte der Flügelspieler nach einem Dribbling im Strafraum heraus (auch wenn die Aktion mehr nach Schwalbe als Foul aussah), den zweiten Treffer – ein irres Solo von Dani Olmo – leitete Yamal ein, und beim dritten Treffer zirkelte der Teenager mit dem Aussenrist den Ball wunderschön in den Lauf von Dani Carvajal, der am Ende im Strafraum umfiel und mit einem Elfmeterpfiff belohnt wurde.

Yamal dribbelt Brasil-Stars Knoten in die Beine

Der erst 16-Jährige bekam – notabene als Barcelona-Profi – bei seiner Auswechslung in der Nachspielzeit gar eine Standing Ovation im Santiago Bernabéu. Eine Ehre, die in der spanischen Hauptstadt nur wenigen Fussball-Legenden wie Diego Maradona oder Ronaldinho zuteil kamen.

Es ist ein weiterer Höhepunkt in der Karriere des Supertalents, der schon mit 15 Jahren für seinen Stammklub debütierte und sich in der laufenden Saison bereits zum Stammspieler hochgearbeitet hat. Bei den Katalanen kommt Yamal in 39 Spielen auf 6 Tore und 7 Vorlagen. In der spanischen Nationalmannschaft ist der Rechtsaussen der jüngste eingesetzte Spieler in der Verbandsgeschichte und der jüngste Torschütze der Furia Roja (2 Tore in 6 Länderspielen).

Lamine Yamal vs Brazil - Masterclass



Standing Ovation for the 16 year old 💎 pic.twitter.com/v3iBCVcz6y — Jan  (@FutbolJan10) March 26, 2024

Endrick begeistert Brasilien

Das Pendant zu Yamal in der Seleção ist Endrick. Erst letzten Samstag erzielte der Stürmer von Palmeiras gegen England den einzigen Treffer der Partie. Endrick sicherte Brasilien damit den Sieg und stellt einen Rekord auf – mit 17 Jahren und 246 Tagen der jüngste Spieler, der im Wembley-Stadion ein Länderspieltor erzielt hat. Für das Talent war es zudem das erste Tor für Brasilien in der A-Nationalmannschaft.

🚨 2e match et 2e but en sélection pour Endrick !



2-2 entre l’Espagne et le Brésil ! 🇪🇸⚡️🇧🇷



🎥 @teledeporte pic.twitter.com/d6QNura4yS — SPORTS ZONE (@SportsZone__) March 26, 2024

Endrick, der am Ende der Saison zu Real Madrid wechseln wird, traf in London neun Minuten nach seiner Einwechslung. In Madrid brauchte er als Halbzeit-Joker gar nur gut vier Minuten, um das zwischenzeitliche 2:2 zu markieren.

Endrick vs Spain - 17 years old. pic.twitter.com/eYf294WEPy — RMFC (@TeamRMFC) March 27, 2024

Als Belohnung gab es in seiner zukünftigen Arbeitsstätte eine innige Umarmung mit seinem Vater.

🫂🇧🇷 Endrick’s hug to his father Douglas after first goal at Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/pfTRJ4c0RE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2024

Mainoo begeistert England

Nach seinem Kurzeinsatz beim Debüt gegen Brasilien durfte Kobbie Mainoo gegen Belgien (2:2) erstmals von Anfang an für England auflaufen. Und der 18-jährige Mittelfeldspieler von Manchester United wusste zu überzeugen. Von der englischen Presse wird Mainoo in den Himmel gelobt.

«Kobbie Mainoos Debüt kommt gerade rechtzeitig, um England an der EM verschiedene Optionen zu ermöglichen», schreibt etwa «The Independent». Und weiter: «Er spielte hervorragend und fiel mit seinem Spielwitz und seiner Gelassenheit auf. Er bietet etwas Neues und Aufregendes in einem englischen Mittelfeld, das so kurz davor steht, Weltklasse zu sein.»

Auch Jude Bellingham kommt ins Schwärmen: «Er ist ein brillanter Spieler und ich bin mir sicher, dass er bei Manchester United und hoffentlich auch in der Nationalmannschaft eine grosse Karriere haben wird.» Nach der Partie wurde der Teenager sogar als Englands Spieler des Spiels ausgezeichnet.