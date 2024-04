Für Timo Schultz und seinen 1. FC Köln wird die Lage immer brenzliger Keystone

Die Abstiegssorgen des 1. FC Köln sind nach der 30. Bundesliga-Runde noch grösser geworden. Die Mannschaft von Timo Schultz unterliegt daheim dem Schlusslicht Darmstadt mit 0:2.

Mi drei Punkten gegen Darmstadt wollte Köln sich dem von Mainz besetzten Barrageplatz nähern. Doch Treffer des Österreichers Christoph Klarer und des Schweden Oscar Vilhelmsson entschieden die Partie nach der Pause für das Schlusslicht, das zum ersten Sieg in der Meisterschaft seit Anfang Oktober kam. Seither hatte der Aufsteiger 22 Spiele ohne Sieg aneinandergereiht.

Darmstadt bleibt trotz des Erfolges auf Kurs Richtung 2. Bundesliga, Köln hat vier Zähler Rückstand auf Mainz, das am Sonntag in Freiburg gastiert, und deren fünf auf Bochum. Die im 15. Rang klassierten Bochumer verloren das Kellerduell gegen Wolfsburg mit 0:1. Den Treffer für das Team des durchspielenden Cedric Zesiger erzielte Jonas Wind. Der so stark in die Saison gestartete Däne beendete mit seinem zehnten Saisontor eine Durststrecke von fünf Monaten.

Auch Leipzig siegte dank seinem Topskorer. Der Belgier Lois Openda sicherte den 2:1-Auswärtssieg gegen Heidenheim mit seinem 23. Saisontreffer in der 85. Minute. Damit legten die Sachsen im Rennen um Platz vier vor. Dortmund kann am Sonntag mit einem Sieg gegen den Meister Leverkusen punktemässig wieder gleichziehen.

Telegramme und Tabelle:

Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 4:3 (1:1). – 26'078 Zuschauer. – Tore: 36. Weghorst 1:0. 39. Hack 1:1. 58. Prömel 2:1. 66. Kabak 3:1. 78. Hack 3:2. 89. Hack 3:3. 91. Stach 4:3. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

1. FC Köln – Darmstadt 98 0:2 (0:0). – 50'000 Zuschauer. – Tore: 57. Klarer 0:1. 90. Vilhelmsson 0:2.

Wolfsburg – Bochum 1:0 (1:0). – 26'327 Zuschauer. – Tor: 43. Wind 1:0. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger. Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

Heidenheim – RB Leipzig 1:2 (0:1). – 15'000 Zuschauer. – Tore: 42. Sesko 0:1. 69. Dovedan 1:1. 85. Openda 1:2.

Die weiteren Spiele der 30. Runde. Freitag: Eintracht Frankfurt – Augsburg 3:1. – Samstag: Union Berlin – Bayern München 18.30. – Sonntag: Werder Bremen – VfB Stuttgart 15.30. Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 17.30. SC Freiburg – Mainz 05 19.30.

1. Bayer Leverkusen 29/79 (74:19). 2. Bayern München 29/63 (82:36). 3. VfB Stuttgart 29/63 (67:34). 4. RB Leipzig 30/59 (69:34). 5. Borussia Dortmund 29/56 (57:34). 6. Eintracht Frankfurt 30/45 (46:40). 7. SC Freiburg 29/39 (41:52). 8. Augsburg 30/39 (48:49). 9. Hoffenheim 30/39 (53:60). 10. Heidenheim 30/34 (43:52). 11. Werder Bremen 29/31 (36:49). 12. Borussia Mönchengladbach 30/31 (53:60). 13. Wolfsburg 30/31 (35:50). 14. Union Berlin 29/29 (25:45). 15. Bochum 30/27 (34:60). 16. Mainz 05 29/26 (30:47). 17. 1. FC Köln 30/22 (23:53). 18. Darmstadt 98 30/17 (30:72).

