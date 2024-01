Viele Ex-Fussball-Stars gehen fremd So gut spielen Yakin und Benaglio Padel

Padel-Tennis – die neue Leidenschaft von Nati-Trainer Murat Yakin Viele Ex-Fussballer sind im Padel-Fieber. So auch Murat Yakin. Wir haben den Nati-Trainer in der Yakin-Arena getroffen und ihm beim Padeln zugeschaut. 26.01.2024

Viele Ex-Fussballer haben den Fussball gegen einen Filzball eingetauscht. Auch Nati-Trainer Murat Yakin und Ex-Nati-Goalie Diego Benaglio sind im Padel-Fieber. blue News war bei einem Spiel dabei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Padel-Tennis ist der Trendsportart schlechthin. Auffallend viele Ex-Fussball-Stars wie die Yakin-Brüder, Benaglio, Petric und Streller sind mittlerweile begeisterte Padel-Spieler.

Murat Yakin spielt selbst einmal pro Woche Padel – mit prominenten Mit- und Gegenspielern. Mit blue News spricht Yakin über seine neue Leidenschaft und zeigt, was er draufhat.

«Im Fussball hast du vielleicht alle fünf Minuten mal einen Ball, um dich zu zeigen. Im Padel bist du ständig in Aktion. Das macht mir extrem Spass», sagt Yakin. Mehr anzeigen

Nach seinem dreimonatigen Abenteuer als Trainer von Istanbulspor in der Türkei ist Hakan Yakin am Dienstag in die Schweiz zurückgekehrt. Am Mittwoch steht der ehemalige Nati-Star bereits wieder in seiner Yakin-Arena und öffnet blue News die Tür. Die Arena in Oberengstringen wurde im Oktober neu eröffnet: Weniger Fussballplätze, dafür drei Padel-Felder.

Padel ist die Trendsportart schlechthin. Viele Ex-Fussballer haben den Fussball nach der Karriere gegen den Filzball eingetauscht. Viele führen gar eigene Padel-Arenen wie die Ex-FCZ Stars Adrian Winter und Marco Schönbächler, FCB-Legende Marco Streller oder eben die Yakin-Brüder.

«Ich bin letztes Jahr auf den Geschmack gekommen», verrät Murat Yakin im Gespräch mit blue Sport. «Es ist taktischer Natur, man spielt 2 gegen 2, also mit einem Partner. Im Fussball hast du vielleicht alle fünf Minuten mal einen Ball, um dich zu zeigen. Im Padel bist du ständig in Aktion. Das macht mir extrem Spass», so der Nati-Coach. Ausserdem sei es auch nicht zu anstrengend für einen bald 50-Jährigen. «Wenn man gut steht und clever ist, kann man auch ohne viel zu laufen gut spielen.»

«Petric ist der Beste»

Potentielle Mitspieler und Gegner gibt's genug. Yakin ist in einer Whatsapp-Gruppe mit rund zehn padelspielenden Ex-Fussballern wie Bruder Hakan, Diego Benaglio, Mladen Petric, Boris Smiljanic, Adrian Winter, Patrick Abatangelo, Dejan Markovic oder Roberto Baldassari. Und wer ist der Beste der Ex-Fussballstars? «Mladen ist der Beste. Er hat schon ein paar Mal gezeigt, was er drauf hat. Er spielt ja auch bei grossen Turnieren mit. Die anderen sind ungefähr auf dem gleichen Niveau», sagt Murat Yakin.

Yakin spielt selbst einmal wöchentlich, an diesem Mittwochmittag zusammen mit Ex-Nati-Goalie Benaglio gegen Dejan Markovic und Roberto Baldassari. Yakin und Benaglio verlieren.

Woran liegt's? «Die anderen beiden sind Profis, die spielen drei bis viermal pro Woche, dahin kommen wir noch nicht», sagt der Nati-Trainer. Benaglio schmunzelt und meint: «Sie spielen oft miteinander und verstehen sich deshalb auf dem Platz sehr gut. Muri und ich verstehen uns neben dem Platz auch sehr gut – auf dem Platz arbeiten wir noch dran.»