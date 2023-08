Urs Fischer angelt sich Star-Verteidiger ++ Siebatcheu zu Gladbach ++ Rieder wechselt in die Ligue 1

Fabian Rieder wechselt in die französische Ligue 1. Der 21-jährige Mittelfeldspieler verlässt die Young Boys, nachdem sich die Berner am Dienstag für die Champions League qualifiziert hatten.

Rieder unterschreibt bei Stade Rennes einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme soll kolportierte 12 bis 15 Millionen betragen. Der Klub schloss die Ligue 1 in der vergangenen Saison auf dem vierten Platz ab und spielt in der kommenden Saison in der Europa League.

«Das ist ein grosser Moment für mich», wird Fabian Rieder in einer Mitteilung seines neuen Klubs erwähnt. Stade Rennes sei ein Verein mit «grossen Ambitionen». Rieder sei froh, dass er sich mit YB für die Champions League qualifizieren konnte und das Kapitel in Bern so abschliessen konnte. Von seinem Ex-Klub YB wird Rieder wie folgt zitiert: «Ich fühle mich bereit, in der Ligue 1 zu bestehen.»

Rieder gewann mit den Young Boys zwei Meistertitel und den Cup. In 122 Pflichtspielen für Gelb-Schwarz schoss Rieder 15 Tore und bereitete deren 24 vor.