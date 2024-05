Mbappé verkündet seinen Abgang bei PSG

Jetzt ist es offiziell: PSG-Star Kylian Mbappé verkündet in den sozialen Medien seinen Abgang.

Schon lange wurde über den Abgang spekuliert, doch jetzt ist es offiziell: Kylian Mbappé verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei PSG nicht. Der Franzose verkündet dies in einem Video in den sozialen Medien. «Ich habe immer gesagt, dass ich mit den Verantwortlichen sprechen werde, wenn die Zeit reif ist. Ich möchte bekannt geben, dass dies mein letztes Jahr bei PSG ist.»

Es sei schwer, diese Nachricht zu verkünden und Frankreich und die Ligue 1 zu verlassen, so Mbappé, der seinen Abgang damit begründet, dass er «nach sieben Jahren eine neue Herausforderung» brauche. «Ich werde den Vertrag nicht verlängern und das Abenteuer wird in ein paar Wochen zu Ende gehen. Ich werde am Sonntag mein letztes Spiel im Parc de Princes bestreiten.»

Der Fussball-Star gibt sich auch selbstkritisch: «Ich weiss, dass ich nicht unbedingt ein Vorzeigeprofi bin. Ich bin der Liebe, die ihr mir in diesen sieben Jahren gegeben habt, nicht immer gerecht geworden. Aber ich wollte niemals betrügen, sondern stets effektiv auf dem Platz sein. Ich bereue es nicht, zu diesem prestigevollen Klub gekommen zu sein. Ich habe versucht, mit meinen Qualitäten und Fehlern die beste Version meiner selbst anzubieten.»

Mit den Parisern wurde der Weltmeister von 2018 sechsmal Meister und dreimal Cupsieger. Einzig die Champions League konnte er nicht gewinnen. Mbappé absolvierte bei PSG bisher 306 Spiele, in denen er 255 Tore erzielte und 74 weitere vorbereitete.

Wo er seine Karriere fortsetzt, darüber sagt der 25-Jährige nichts. Allerdings wird er seit Wochen mit Real Madrid in Verbindung gebracht.