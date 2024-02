Lens – Monaco 2:3 Ligue 1, 23. Spieltag, Saison 2023/24 25.02.2024

Vincent Sierro brilliert in diesen Wochen mit Toulouse. Der Schweizer Mittelfeldspieler verdient sich seit Anfang Jahr in der Ligue 1 Bestnoten und trifft zudem regelmässig.

Beim 3:1-Heimsieg gegen Lille erzielte der frühere YB-Spieler mittels Penalty seinen vierten Treffer im 2024. Toulouse belegt nach 23 Runden den 11. Platz.

Vincent Sierro ist in Toulouse Captain und zuletzt öfters auch Torschütze IMAGO/PanoramiC

Am letzten Wochenende traf Sierro mit einem listigen Freistoss gegen Landsmann Philipp Köhn. Dem Keeper wurde der Fehler bei der 1:2-Niederlage zum Verhängnis. Am Sonntag musste er in Lens auf der Ersatzbank Platz nehmen. Denis Zakaria spielte für die Monegassen beim 3:2-Sieg derweil durch.

sda