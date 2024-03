Hans Flatscher lobt Lara Gut-Behrami nach ihrem Sieg im Gesamtweltcup. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami hat zwei Kristallkugeln im Sack und schielt auf zwei weitere. Hans Flatscher, Alpin-Direktor von Swiss Ski, spricht über ihren Triumph im Gesamtweltcup und ein mögliches Quadruple-Szenario.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami sichert sich am Sonntag den Sieg in der Riesenslalom-Wertung und im Gesamtweltcup.

Die Ausgangslage sei zwar gut, aber auch nicht so einfach gewesen, betont Alpin-Direktor von Swiss Ski, Hans Flatscher, bei «SRF». Gut-Behrami habe das «brutal intelligent» gelöst.

Gut-Behrami kann noch zwei weitere Kugeln einsacken. Die Wertungen im Super-G und in der Abfahrt führt sie an. «Das wäre eine unfassbare Geschichte», sagt Flatscher über ein mögliches Quadruple-Szenario. Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami ist auf besten Weg, vier Kristallkugeln in einer Saison zu gewinnen. Den Gesamtweltcup und die kleine Kugel im Riesenslalom hat sich die Tessinerin am Sonntag in Saalbach bereits gesichert.

Die Ausgangslage, die beiden Kugeln frühzeitig zu gewinnen «war gut, aber nicht so einfach», sagt Hans Flatscher, Direktor Alpin von Swiss Ski, beim Interview mit «SRF». «Lara hat das brutal intelligent gelöst.»

Flatscher betont, dass es «sehr, sehr viel» brauche, um einen Gesamtweltcup zu gewinnen – sehr konsequente und intelligente Arbeit. «Man muss das Leben bis in die letzte Faser.» Dies gelinge nur ganz wenigen Fahrerinnen. Und Gut-Behrami hat dies geschafft. «Sie ist einfach eine der ganz Grossen.»

Flatscher über vier mögliche Kugeln: «Eine unfassbare Geschichte»

Zwei Kugeln hat sie nun im Sack, bei den Wertungen im Super-G und in der Abfahrt ist Gut-Behrami ebenfalls zuoberst. «Es wäre eine unfassbare Geschichte», sagt Flatscher über ein mögliches Quadruple-Szenario. «Aber wie es bei den Kugeln so ist – du musst es zuerst machen.» Es gäbe viele Faktoren, die letztendlich darüber entscheiden, ob es gelingt oder nicht.

Flatscher hält bei all den möglichen Kugel-Szenarien fest: «Erst Fokus und dann loslassen, wenn man sie (die Kugel, d.Red.) in der Hand hat.» Der Super-G geht am kommenden Freitag über die Bühne, die Abfahrt findet ein Tag darauf, am Samstag, statt.