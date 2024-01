FCZ-Goalie Brecher: «YB wird noch schwierige Phasen haben» 18.01.2024

Nach einer Baisse zum Jahresende und drei sieglosen Partien in Folge geht der FC Zürich mit sieben Punkten Rückstand auf Leader YB in die zweite Saisonhälfte. Goalie Yanick Brecher macht im Interview klar, wieso die Zürcher den Meistertitel längst nicht abgeschrieben haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich startet mit dem Heimspiel gegen den FC Basel am Sonntag (16.30 Uhr live auf blue Sport) ins neue Jahr.

Yanick Brecher macht im Interview mit blue News klar, dass die Zürcher den Meistertitel noch lange nicht abgeschrieben haben.

Der FCZ-Goalie glaubt auch an mögliche Ausrutscher von Tabellenführer YB und sagt: «Auch sie werden schwierige Phasen haben in dieser Rückrunde.» Mehr anzeigen

Ein Remis gegen den FC Luzern und zwei Niederlagen gegen Winterthur und den FC St.Gallen – dem FC Zürich ist der Jahresabschluss nicht wie gewünscht geglückt. «Es nervt nicht mehr», sagt FCZ-Goalie Yanick Brecher auf die Baisse vor der Winterpause angesprochen. «Wir haben das natürlich in die Ferien mitgenommen, jeder musste das verarbeiten. Aber es hat uns nochmals bewusst gemacht, an was wir arbeiten dürfen in der Vorbereitung. Das haben wir uns auch wirklich zu Herzen genommen.»

Die Zürcher kommen mit hohen Ambitionen aus der Winterpause. «Wir wissen, dass es nicht einfach wird, um YB noch einholen zu können. Trotz allem haben wir auch schon in dieser Saison gezeigt, dass wenn man sich in einen Lauf spielen kann und man in eine Phase kommt, in der man selber nicht mehr weiss, warum es funktioniert, dann sind auch wir fähig, um YB den Platz ganz vorne nochmals streitig zu machen», sagt Brecher. Das bedinge aber, dass «wir die Fehler abstellen, die wir Ende Jahr gemacht haben. Nur so wird es möglich sein, überhaupt vorne mitzumischen.»

«Es ist noch alles sehr eng»

Der Rückstand von sieben Punkten auf die Tabellenspitze bedeutet auch, dass der FCZ auf YB-Ausrutscher hoffen muss. «Auch sie werden schwierige Phasen haben in dieser Rückrunde», zeigt sich Brecher optimistisch und betont: «Es ist noch alles sehr eng. Vorne sind nicht nur YB oder wir, sondern es gibt noch andere Mannschaften, die eng zusammen sind und schönen und guten Fussball spielen. Es gibt einige Teams, die YB ein Bein stellen können – aber auch uns.»

Zum Jahresauftakt trifft der FCZ am Sonntag auf den FC Basel. blue Sport zeigt die Partie live, Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

Live Fussball: FC Zürich - FC Basel 1893 So 21.01. 16:00 - 19:00 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: FC Zürich - FC Basel 1893 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 6h 30min 14sek

Mehr zum Restart in der Super League

Croci-Torti: «Wir wollen es in der Europacup schaffen» 18.01.2024