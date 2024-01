GC-Captain Amir Abrashi schwelgt in Derby-Erinnerungen Am Sonntag kämpfen GC und der FCZ um drei Punkte. Oder geht es doch um mehr? blue News hat GC-Captain Amir Abrashi vor seinem 23. Zürcher Derby getroffen. Für ihn haben diese Partien noch immer eine besondere Bedeutung. 26.01.2024

GC-Identifikationsfigur Amir Abrashi ist der Mister Derby der Gegenwart. Hier erinnert er sich an den jubelnden FCZ-Präsidenten Canepa, Hajrovics Traumkiste, FCZ-Zauberfuss Chikhaoui und den Blumenkohl-Spruch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Amir Abrashi aus Bischofszell TG ist die GC-Identifikationsfigur schlechthin und mit bisher 22 Derbys der erfahrenste aller Akteure bei GC und dem FCZ.

Beim Treffen mit blue News verrät der GC-Captain seine schlimmste Derby-Pleite und seinen süssesten Sieg, auch der Blumenkohl-Spruch von Ex-FCZ-Goalie Da Costa hat er nicht vergessen.

Abrashi sagt: «Im Zürcher Derby geht es um die Nummer eins in der Stadt. Es bleibt für mich das wichtigste Spiel der Saison.» Mehr anzeigen

Keiner der aktuellen Kaderspieler von GC und dem FCZ hat mehr Derbys in den Beinen als Amir Abrashi. Am Sonntag steht für den 33-jährigen GC-Captain Nummer 23 an. Ganz egal, wie viele er bereits habe spielen dürfen, sagt Abrashi zu blue News, «es ist und bleibt für mich das speziellste Spiel der Saison. Es geht um die Nummer eins der Stadt.»

Und Abrashi sagt’s nicht nur so daher, der 50-fache albanische Nationalspieler meint es auch so. Er kann sich an fast jedes seiner Derbys erinnern. Das schönste? «Das war der Cup-Halbfinal 2013, als Izet Hajrovic kurz vor Schluss mit einer Traumkiste das 2:1 erzielt hat. Emotionen pur.»

«GC ist wie Blumenkohl, man mag ihn einfach nicht»

Besonders süss war auch das 1:0 im September 2012. Es war die Antwort auf die Provokation von FCZ-Goalie David da Costa. Die FCZ-Ikone lancierte das Spiel im Vorfeld mit seinem Spruch «GC ist wie Blumenkohl, man mag ihn einfach nicht …» so richtig. «Den Blumenkohl-Spruch haben wir nach dem Sieg so richtig ausgekostet», erinnert sich Abrashi.

Bei der Frage nach dem besten Derby-Gegenspieler muss er auch nicht lange überlegen. «Yassine Chikhaoui. Er war ein kompletter Fussballer, technisch extrem stark, schnell und auch körperlich robust.» Wenn der Tunesier nicht gerade verletzt war – und das war er oft – zauberte er von 2007 bis 2015 für den FCZ.

«Canepa und Dzemaili jubelten – ich war total leer»

Abrashis schlimmstes Derbyerlebnis ist jedoch noch nicht ganz so lange her. Im ersten Derby nach seiner Rückkehr sieht er kurz nach der Pause innert weniger Minuten zweimal Gelb. Und weil Assan Ceesay tief in der 95. Minute trifft, verliert GC im August 2021 1:2. «Ich war da am Spielfeldrand, neben mir brachen Dzemaili und Canepa in Riesenjubel aus. Ich war in diesem Moment total leer, wollte nur noch weg. Dieser Platzverweis war so überflüssig, das darf mir nicht passieren.»

Absrashis schlimmste Derby-Erinnerung: Gelb-Rot innert wenigen Minuten im August 2021. sda

Abrashi, in Bischofszell TG geboren, ist nach dem Abgang von Petar Pusic die GC-Identifikationsfigur schlechthin. Nach drei Derby-Pleiten in Serie (alle 1:2) muss wieder einmal ein Sieg. Für Abrashis persönliche Derbybilanz. Denn diese ist mittlerweile mit 9 Siegen, 2 Remis und 11 Niederlagen leicht negativ. Vor allem aber weil der FCB mit dem Sieg gegen YB nun an GC vorbeigezogen ist und der Zweitletzte Lausanne nur einen Punkt zurückliegt. «Wir Spieler sind gefordert, wir brauchen unbedingt Punkte.» Es wären die ersten Punkte in der neuen GC-Ära, das erste Spiel unter amerikanischer Flagge verlor man gegen YB 0:1.