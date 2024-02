«Alles Gutre kommt zu einem Ende – es war eine fantastische Reise. Es war eine lange Erfolgsgeschichte. Die Leute hier wollen gewinnen. ich habe Milos gerade gesagt, es sei von Tag 1 ein grosser Spass gewesen. Er ist einer der besten Sportdirektoren, die ich je erlebt habe. Er wird eine fantastische Arbeit machen hier. Auch auf persönlicher Ebene war es toll hier.»

«Natürlich war es auch mit den Spielern eine tolle Zusammenarbeit, auch wenn der Beginn schwer war, weil ich sie aufrichten musste. Wir stecken aktuell in einer grossen Krise, aber wir werden da mit harter Arbeit wieder rauskommen.»

«Im Leben Dinge anzufangen ist einfach – sie gut beenden, das ist die Kunst. Vielleicht stehen wir am Ende im Cupfinal oder so. So will ich aufhören.»