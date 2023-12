David Degen: «Es wird im Winter Korrekturen geben» FCB-Präsident David Degen spricht im Interview mit blue Sport über Fehler in der Vergangenheit und verspricht Winter-Transfers. 17.12.2023

Der FC Basel will sich im Winter-Transferfenster mit neuen Spielern verstärken. Nach der miserablen Hinrunde verspricht Präsident David Degen im Interview bei blue Sport künftig auf Qualität statt Quantität zu setzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FCB-Präsident David Degen verspricht den Basel-Fans Wintertransfers. Im Interview bei blue Sport sagt er, dass es «garantiert» personelle Korrekturen geben werde.

Der FCB wolle aber nicht zu viele Transfers tätigen, warnt Degen und deutet an, künftig auf Qualität statt Quantität zu setzen. Mehr anzeigen

Auf die Frage, ob sich der FC Basel im Wintertransferfenster verstärken wird, hat Präsident David Degen bei blue Sport eine klare Antwort: «Garantiert!», bestätigt der Klubboss vor der Partie beim FC Luzern (siehe Video oben) und führt aus: «Wir müssen Korrekturen vornehmen. Wir haben im Sommer Fehler gemacht. Wir müssen nicht um den heissen Brei reden: Es wird Korrekturen geben.»

Wie gross die geplante Transfer-Offensive sein wird, will Degen nicht verraten. Der 40-Jährige deutet aber an, auf Qualität, nicht Quantität zu setzen. «Wir wollen nicht unbedingt wieder zu viele Transfers machen. Aber das, was wir machen müssen, werden wir machen.»

«Wir wollen langfristig mit Celestini zusammenarbeiten»

Einer dieser Fehler sei es zum Beispiel gewesen, Patrick Rahmen als Trainer zu entlassen. «Der Trainer ist der wichtigste Angestellte und ein wichtiges Puzzleteil, aber er ist nur ein Teil dieser Verkettung von Fehlern. Wir bei Basel wollen nicht mehr so viele Trainer entlassen, wie in der Vergangenheit.»

Celestini soll deshalb genügend Zeit erhalten, verpsricht Degen. «Wir wollen mit Celestini langfristig zusammenarbeiten, wie mit jedem Trainer. Das Beste, das passieren kann, ist wenn man dem Trainer nach drei Jahren voller Erfolg sagen muss, dass es Zeit ist, in die Bundesliga zu wechseln.»

Celestini konnte den FC Basel kurzfristig stablisieren. Nun soll er langfristig für Erfolg sorgen. Bild: Keystone

Degen: «Celestini arbeitet 24 Stunden, sieben Tage lang»

Könnte Celestini so ein Trainer sein? Auf den FCB-Boss mache der 48-Jährige einen «super» Eindruck. «Fabio arbeitet sehr akribisch, 24 Stunden, sieben Tage lang», verrät Degen. «In der Schweiz habe ich noch nicht viele Trainer gesehen, die so arbeiten. Solche Disziplin führt auf einem gewissen Zeithorizont zu Erfolg. Wir geben Fabio diese Zeit.»

Degen mahnt aber zur Geduld und will etwas Last von Celestinis Schultern nehmen. «Man muss auch die Umstände beachten. Wir haben zwölf oder dreizehn Absenzen, viele Gesperrte und Verletzte, die Voraussetzungen sind nicht gut, das muss man auch sehen. Wir müssen versuchen, das Beste herauszuholen, Punkt für Punkt nehmen und als Team aus dieser Krise herauskommen.»

In der Rückrunde will sich der FCB nach oben orientieren. Aber Degen ist sich nach wie vor bewusst: «Wir befinden uns im Abstiegskampf. Wir schauen von Spiel zu Spiel und müssen unsere Hausaufgaben machen, nicht lamentieren und hart arbeiten. Wir nehmen jetzt ein Treppchen nach dem anderen und schauen, was dabei rauskommt.»