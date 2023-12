Canepa zieht Zwischenbilanz: «Es hat sicher einen rechten Ruck gegeben durch den FC Zürich» FCZ-Präsident Ancillo Canepa blickt auf die erste Saisonhälfte zurück. Mit blue Sport sprach er über seine Erwartungen, Ziele und Vorsätze für die anstehenden Vertragsgespräche mit Coach Bo Henriksen. 21.12.2023

FCZ-Präsident Ancillo Canepa blickte am Donnerstag auf die erste Saisonhälfte zurück. Mit blue Sport sprach er über seine Erwartungen, Ziele und Vorsätze für die anstehenden Vertragsgespräche mit Coach Bo Henriksen.

Ancillo Canepa, wie lautet Ihr Zwischenfazit?

Wenn man mir Anfang der Saison gesagt hätte, nach 18 Spielen habe ich 31 Punkte, dann hätte ich das sicher sofort unterschrieben. Wenn ich jetzt einen Rückblick halte, sind da aktuell halt auch die letzten drei Spiele dabei, wo wir sicher teilweise fahrlässig einige Punkte liegen gelassen haben, sprich in der letzten Minute Sieg oder Punkte verspielt. Aber grundsätzlich sind wir nicht unzufrieden.

Was waren die Gründe für die kleine Baisse zum Jahresende?

Wir hätten die letzten drei Spiele wirklich gewinnen müssen. Wir waren teilweise überlegen und haben einfach den Sack nicht zugemacht. Wenn man ein paar Minuten die Konzentration verliert, dann verliert man den Punkt. Auch das letzte Spiel in St. Gallen war sehr schläfrig. Wir wissen, dass wir es besser machen können. Ich hoffe, dass wir in der zweiten Saisonhälfte aus diesen Fehlern lernen.

Was hat Ihnen speziell gefallen? Und was nicht?

In den Spielen gefiel mir die Kompaktheit, die die Mannschaft gezeigt hat. Auch der Teamspirit, der Teamgeist, der geherrscht hat. Das ist enorm wichtig, wenn man Erfolg haben will. Woran wir sicher weiter arbeiten müssen, ist die Effizienz. In den letzten paar Spielen haben wir viele Chancen erarbeitet, die wir aber nicht verwerten konnten. An der Konzentration müssen wir arbeiten.

Sie haben mit Milos Malenovic einen neuen Sportchef installiert. Spüren Sie intern schon Veränderungen?

Es hat sicher einen rechten Ruck gegeben durch den FC Zürich. Wir wollen natürlich vor allem im Nachwuchs einen Schritt weiter gehen. Wir wollen die Spielerentwicklung fördern und das Scouting professioneller machen. Von daher merkt man schon, dass Milos Malenovic eine sehr grosse Erfahrung hat im Fussball-Business und er auch seinen Einfluss hier wirklich geltend macht. Wir haben neue Trainer für den Trainerstab geholt, neue Ausbildungschefs, neue Trainer für die erste Mannschaft, die vor allem die jungen Spieler fördern sollen. Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Cheftrainer und Sportchef funktioniert sehr gut. Wir sind ständig miteinander im Austausch. Man merkt schon, dass wir eine gute Wahl getroffen haben.

Malenovic über Henriksen: «Wir haben einen sehr guten Draht zueinander aufbauen können» Milos Malenovic übernahm im Oktober die sportliche Leitung des FC Zürich. Vor der Winterpause analysiert der 38-Jährige gegenüber blue Sport die bisherigen Auftritte des Teams. 21.12.2023

Sie werden in der Winterpause Vertragsgespräche führen mit Trainer Bo Henriksen. Mit welchen Zielen gehen Sie in die Gespräche?

Es geht grundsätzlich darum, dass wir Ideen, Philosophien und Strategien haben, weil wir den FC Zürich weiterentwickeln wollen. Wir wollen Nachhaltigkeit und Erfolg erzielen. Wenn es irgendwie geht, wollen wir die Zusammenarbeit fortsetzen.

Es gibt immer noch Spekulationen um Henriksen. Schauen Sie diesen Dingen gelassen entgegen?

Völlig gelassen. Ich bin seit 17, 18 Jahren im Profifussball dabei. Wir werden uns mit ihm austauschen und dann werden wir nach dem Gespräch kommunizieren können. Ich mache mir da gar keine Sorgen.

Bleibt Bo Henriksen dem FCZ treu? Bild: Keystone

Reden Sie mit Bo selber oder ist da noch ein Agent dabei?

Es geht ja vor allem um inhaltliche Dinge wie die Weiterentwicklung, die Spielerentwicklung, die Philosophie, die Strategie usw. Ich glaube nicht, dass wir da mit einem Agenten zusammensitzen würden. Ich bin sowieso immer ein bisschen überrascht, wenn ein Cheftrainer mit einem Agenten daher kommt. Ein Cheftrainer ist alt und erfahren genug, dass er solche Verhandlungen auch selber führen kann. Und ich glaube, Bo weiss, dass er in einem Vertrauensverhältnis mit uns reden kann. Da brauchen wir keinen Agenten oder Berater.

Weihnachten steht vor der Tür, gibt es noch personell eine Wunschliste?

Grundsätzlich gehen wir sicher mit dieser Mannschaft in die Rückrunde, aber logisch, allfällige personelle Anpassungen sind immer möglich. Natürlich haben wir die ein oder andere Idee, wie wir uns auf der einen oder anderen Position verstärken könnten. Aber es ist auch nicht etwas, was uns nervös macht. Wir sind sicher am Schauen. Es ist möglich, dass der eine oder andere neue Spieler kommt und es kann auch sein, dass der eine oder andere Spieler geht. Im Moment ist diesbezüglich auch alles offen.