Rekordspieler Fabian Frei – ein Mann mit einem grossen Herzen Fabian Frei wird am Sonntag neuer Rekordspieler der Super League. Den Basler macht aber viel mehr aus als seine Beständigkeit auf dem Fussballrasen. 24.11.2023

Seinen 422. Einsatz in der höchsten Schweizer Spielklasse bestreitet Fabian Frei am Sonntag (16.30 Uhr live auf blue Sport) ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub St.Gallen. Bisheriger Rekordhalter war Nelson Ferreira, der für Thun und Luzern insgesamt 421 Mal in der Super League zum Einsatz kam.

Wie tickt der 34-Jährige und was macht ihn zum unverzichtbaren Führungsspieler des FC Basel? blue Sport hat sich im Vorfeld des Rekordspiels mit Fabian Frei und ehemaligen Weggefährten getroffen und über den Mittelfeldmann, der auch Rekordspieler des FCB ist, gesprochen.

Valentin Stocker: «Fabian ist ein sehr intelligenter Spieler» Gegen den FCSG am Sonntag hat Fabian Frei die Chance den Rekord «am meisten Spiele in der Super League» zu brechen. Ehemaliger Mitspieler und guter Freund Valentin Stocker kennt Fabians Erfolgsrezept. 24.11.2023