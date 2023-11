FC Zürich und Trainer Bo Henriksen – trennen sich die Wege bald oder bleibt er an Bord? IMAGO/Sergio Brunetti

FCZ-Trainer Bo Henriksen würde nicht zu Odense wechseln, obwohl der dänische Klub eine grosse Bedeutung für ihn hat. Über die Feiertage wolle er aber mit Milos Malenovic reden. Ein Traum für ihn bleibt aber England.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In seinem ersten Jahr in Zürich hat Bo Henriksen den FCZ vom Tabellenende in die Top 3 der Tabelle geführt.

Sein Vertrag läuft Ende Saison aus. Im Sommer machten Gerüchte die Runde, wonach Henriksen den FCZ 2024 verlassen wolle.

Der Däne will zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem neuen Sportchef Milos Malenovic zusammensitzen, um über seine Zukunft zu sprechen. Mehr anzeigen

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, als Bo Henriksen als neuer Trainer beim FC Zürich vorgestellt wurde. Der damals amtierende Meister lag zu diesem Zeitpunkt am Boden, war Letzter. Mit Henriksen kam die Wende. Der Däne führte den FCZ sicher zum Klassenerhalt – und liegt nun in der neuen Saison nach gut einem Saisonviertel auf Rang 2.

Umso grösser ist natürlich die Angst im Verein, seinen Erfolgscoach wieder zu verlieren. Ende Juli berichtete die dänische Zeitung «B.T.», Henriksen habe der FCZ-Vereinsführung mitgeteilt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Henriksen kommentierte im Sommer die Meldung nicht.

Vor dem Spiel am Sonntag in Lugano wurde Henriksen an der Pressekonferenz wieder auf seine persönliche Situation angesprochen. Der 48-Jährige wurde dabei auf eine Aussage im dänischen Fernsehen angesprochen, wonach er ein hypothetisches Angebot von Odense ablehnen würde. Er selbst startete einst dort seine Karriere als Spieler, Henriksen bezeichnet Odense gar als «mein Team von früher».

Eine Absage würde ihm nicht leicht fallen, schliesslich sei er von dort und es sei so was wie sein Herzensverein, erläutert der Däne. «Timing ist im Fussball», betont aber Henriksen. Und darum würde er ihnen auch absagen. «Ich bin sehr glücklich, wo ich jetzt bin», hält Henriksen fest. Allzu sicher dürfen sich Boss Canepa & Co. aber nicht fühlen.

Gespräche sollen bald stattfinden

Wie es genau mit ihm und den Zürchern weitergeht, wird die Öffentlichkeit wohl bald erfahren. Zwischen Weihnachten und Neujahr will Henriksen mit dem neuen Sportchef Milos Malenovic über die Zukunft sprechen.

«Wenn der Vertrag ausläuft, kann es etwas Neues geben, aber wir können auch verlängern», lässt Bo Henriksen gemäss einem Bericht der «B.T.» das Ergebnis offen. Eine Rückkehr nach Dänemark kann er sich noch nicht vorstellen, er würde gerne im Ausland bleiben – in Zürich oder anderswo.

Speziell die Insel lockt ihn. «Es ist kein Geheimnis, dass ich schon immer davon geträumt habe, nach England zu gehen und den Wahnsinn dort zu erleben. Ich habe dort in der viertbesten Liga gespielt, und es war nicht besonders glanzvoll, aber es ist ein grossartiges Land mit einer tollen Fussballkultur», betont Bo Henriksen, der in seiner Aktivkarriere für Kidderminster und die Bristol Rovers spielte.