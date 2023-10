Di Giusto praktisch aus dem Nichts mit dem Ausgleich

Der FCZ geht als grosser Favorit in dieses Heimspiel. Die Zürcher sind in dieser Saison noch immer ungeschlagen. Zuletzt gab es in Luzern einen überzeugenden 4:1-Sieg, während Winterthur sein Heimspiel gegen Lugano 2:3 verlor. Vor der Niederlage gegen die Tessiner blieb Winti allerdings auch fünfmal in Folge ohne Niederlage. Das Team von Patrick Rahmen darf sich also durchaus Chancen ausrechnen heute.