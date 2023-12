Malenovic über Henriksen: «Müssen uns beide einig sein» FCZ-Sportchef Milos Malenovic nimmt gegenüber blue Sport exklusiv Stellung zu den Vertragsgesprächen mit Trainer Bo Henriksen. Experte Ciriaco Sforza glaubt, dass bald eine Entscheidung fallen wird. 16.12.2023

Eine Vertragsverlängerung von Bo Henriksen beim FC Zürich steht nach wie vor aus. Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Milos Malenovic sprachen nun über die Zukunft ihres wichtigsten Angestellten. Experte Ciri Sforza nimmt eine ungewöhnliche Unruhe im Klub wahr.

Der FC Zürich kassiert in St. Gallen die zweite Auswärtsniederlage in Serie, nachdem die Zürcher zuvor saisonübergreifend zehn Super-League-Auswärtsspiele ohne Niederlage geblieben waren.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Milos Malenovic sprechen über die Zukunft von Trainer Bo Henriksen. Der Vertrag des Dänen läuft im Sommer aus.

blue Sport Experte Ciriaco Sforza analysiert zusammen mit Moderator Gianni Wyler die Situation beim FCZ. Sforza glaubt, eine Entscheidung wird schon sehr schnell fallen. Mehr anzeigen

FCZ-Boss Ancillo Canepa sprach vor dem Spiel gegen St. Gallen über die Situation von Trainer Bo Henriksen. Der Vertrag des erfolgreichen Dänen läuft im nächsten Sommer aus. «Jetzt haben wir eine Winterpause, wir gehen ins Trainingslager und selbstverständlich werden wir dort mit ihm zusammensitzen und in Ruhe über die Zukunft reden», meint Canepa im Interview mit blue Sport und betont: «Im Moment ist alles offen.»

Nach dem Spiel in St.Gallen nimmt überraschenderweise Milos Malenovic Stellung zum Thema, nachdem blue Sport eigentlich mit Henriksen reden wollte. Der im Oktober installierte Sportchef hielt sich bisher medial im Hintergrund und sprach nun öffentlich über die wichtigste Personalie im Klub. «Wir haben mit ihm kommuniziert, dass wir in der Trainingslager Gespräche führen wollen. Ich bin ständig im Austausch mit ihm», so Malenovic, der die «hervorragende Arbeit» von Henriksen unterstreicht.

Den Inhalt der anstehenden Gespräche umschreibt er so: «Wir müssen ausführlich über die Details mit ihm diskutieren, wie es weitergeht. Es geht nicht nur um das kurzfristige Projekt, sondern es geht um die Nachhaltigkeit und um verschiedene Themen. Es ist an uns zu regeln, in welche Richtung es gehen wird.»

Henriksen sei sicher einerseits sehr happy in Zürich, andererseits wolle er vielleicht einen nächsten Schritt in der Karriere wagen, so Malenovic, der gleichzeitig betont, was der FCZ für eine Plattform bietet in der Schweiz. «Es ist es wichtig, dass man das spürt und dass man den Weg dann auch zusammen gehen will in Zukunft», findet der 38-Jährige und hält fest: «Wir müssen uns beide einig sein.»

Sforza spürt nervöse Stimmung beim FCZ

Ciriaco Sforza analysiert im Studio bei blue Sport die Aussagen von Malenovic, der mit seiner Körpersprache und seinem Gesichtsausdruck ungewöhnlich nervös auf ihn wirkte, weshalb Sforza sich gut vorstellen kann, dass in den nächsten Tagen etwas passieren wird.

Für den früheren Nati-Star ist klar: «Es ist nicht so, dass der FCZ, sprich Canepa vor oder Milos nach dem Spiel so rüberkommen, als wollen sie unbedingt mit dem Trainer verlängern.» Sforza schätzt die Lage als gefährlich ein, da man sich so nicht schnell finden werde.

Moderator Gianni Wyler erwähnt auch den Umstand, dass Malenovic beim St.Gallen-Spiel in der Pause in der Garderobe gewesen sein soll. Für Sforza ein weiteres Indiz für die «Hektik», welche aktuell beim FCZ herrscht. «Es passt nicht heute. Irgendwas ist da los», so das Fazit von Sforza.

Vielleicht weiss man bereits am nächsten Donnerstag mehr. Dann lädt der FCZ zu einem Mediencafé ein – mit Canepa und Malenovic.

