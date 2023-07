Klose zum möglichen Fassnacht-Transfer: «Jetzt ist der richtige Moment für einen Wechsel» YBs Christian Fassnacht steht kurz vor einem Wechsel in die zweite englische Liga zum Norwich CIty FC. Einer der den Klub bestens kennt, ist blue Sport Experte Timm Klose. 24.07.2023

Christian Fassnacht steht vor einem Wechsel zu Norwich City. Was den 29-Jährigen an der englischen Ostküste erwarten würde, weiss Timm Klose.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christian Fassnacht steht vor einem Wechsel zu Norwich City. Der englische Klub spielt zurzeit in der Championship, verfolgt aber das Ziel, in die Premier League aufzusteigen.

Timm Klose spielte einst für die Canaries und meint, dass die Aufgabe in Norwich für Fassnacht eine tolle wäre. Mehr anzeigen

Christian Fassnacht hat über 200 Super-League-Spiele in den Beinen und mit den Berner Young Boys fünf Meistertitel und zweimal den Cup-Kübel geholt. Eine Ausbeute, die sich mehr als sehen lässt. Mit 29 Jahren liebäugelt der Mittelfeldspieler damit, den Sprung ins Ausland zu schaffen.

Zwischen Norwich und Fassnacht wird es konkreter. Das Team aus der zweithöchsten Liga Englands, der Championship, buhlt um seine Dienste. Ein Mann, der den Traditionsklub kennt, ist Timm Klose. Der Innenverteidiger spielte während über vier Jahren beim englischen Profiteam. Mit Norwich würde Fassnacht auf einen Verein stossen, der «in die Premier League aufsteigen will». Der blue Sport Experte fügt an: «Es ist eine tolle Aufgabe für ihn.»

Klose schwärmt über den Klub und den Ort an der englischen Ostküste in vollen Zügen: «Die Fanbase von Norwich ist sehr euphorisch, die Stadt ist toll und hat mir und meiner Familie viel gegeben.» Stadt, Sprache, Umfeld – das sind alles Dinge, die bei einem Transfer ins Ausland plötzlich anders sind.

Die Erfahrungen auf europäischer Bühne sprechen für Fassnacht

Nur etwas kennt Fassnacht bereits: den Mann an der Seitenlinie. David Wagner coacht die Engländer seit Jahresanfang. Von Juli 2021 bis Februar 2022 trainierte er bei den Young Boys Fassnacht und Co., ehe er entlassen wurde. Klose ist überzeugt, dass die Bekanntschaft zwischen Wagner und Fassnacht beim Transfer, noch ist er nicht fix, eine Rolle gespielt habe.

Gute Beziehungen zum Coach sind wohl kaum von Nachteil, doch letztendlich braucht es einiges, um sich bei einem Premier-League-Aspiranten durchzusetzen. Timm Klose meint, dass die Erfahrungen in der Champions League und in der Europa League für Fassnacht sprechen. «Ich glaube, dass es ihm sicher guttut, dass er das im Gepäck hat. Das wird ihm das nötige Selbstvertrauen geben.»

Fassnacht stand vor einem Wechsel zu Werder Bremen

Fassnacht stand bereits in der Winter-Transferperiode der Saison 21/22 kurz vor einem Wechsel zu Werder Bremen. Der Deal kam letztendlich nicht zustande. Nun öffnet sich für Fassnacht die Türe zum Ausland ein zweites Mal. Hierzu meint Klose: «Jetzt ist der richtige Moment für einen Wechsel.» Denn 29 sei ein Alter, in dem man sich langsam Gedanken mache, wo man den Schluss der Karriere sehe. Doch bevor Schluss ist, scheint Fassnacht nach über 200 Spielen in der Super League bereit für ein nächstes Kapitel.