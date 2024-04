Leandro Riedi muss sich im Final des Challenger-Turniers von Madrid geschlagen geben Keystone

Leandro Riedi (ATP 166) verpasst in Madrid seinen dritten Saisonsieg in einem Challenger-Turnier.

SDA

Bei seinem ersten Sand-Wettkampf des Jahres verliert der 22-jährige Zürcher den Final gegen den Italiener Stefano Napolitano (ATP 158) 3:6, 3:6.

Riedi hat in diesem Jahr bereits die Challenger-Turniere in Oeiras (Portugal) und Louvain-La-Neuve (Belgien) gewonnen. Im französischen Pau musste er sich wie nun in Madrid erst im Final geschlagen geben.

sda