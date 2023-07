Leandro Riedi gelingt am Hopman Cup gegen den Weltranglisten-Sechsten Holger Rune ein Exploit. Keystone

Das junge Schweizer Team überrascht zum Auftakt des wieder belebten Hopman Cup in Nizza mit einem Sieg gegen Dänemark. Leandro Riedi/Céline Naef bodigen den Favoriten im entscheidenden Mixed-Doppel.

Zuvor hatte es Leandro Riedi (ATP 160) der Schweiz mit einem Exploit ermöglicht, um den Sieg zu spielen. Der 21-jährige Zürcher bezwang den sogar noch ein Jahr jüngeren Weltranglisten-Sechsten Holger Rune überraschend 6:4, 6:3. Zuvor hatte die 18-jährige Céline Naef (WTA 157) gegen Clara Tauson (WTA 89) deutlich 2:6, 3:6 verloren. Im gemischten Doppel führte das Schweizer Duo gegen Rune/Tauson mit einem 6:3, 7:5-Sieg letztlich die Entscheidung herbei.

Ursprünglich hätte auf den Sandplätzen an der Côte d'Azur Belinda Bencic die Schweizer Farben vertreten sollen, die Olympiasiegerin leidet aber seit Wimbledon unter Schmerzen im rechten Arm und muss eine Pause einlegen. Bencic gewann die letzten beiden Austragungen des Hopman Cup an der Seite von Roger Federer (2018 und 2019).

Der Hopman Cup ist ein Mixed-Wettkampf mit grosser Tradition, der von 1989 bis 2019 um den Jahreswechsel in Australien ausgetragen wurde. Nun soll er auf einem neuen Kontinent und an neuem Datum wieder belebt werden. Ihr zweites Spiel in der Dreiergruppe bestreiten Riedi und Naef am Freitag gegen Frankreich.

sda