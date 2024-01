Bis man zum Apple Store mit einem Apple Car fahren kann, dauert es noch etwas. Imago

Das geplante Elektroauto von Apple verzögert sich weiter und wird zudem auch noch weniger autonom. Erst gegen Ende des Jahrzehnts ist nun mit einer Lancierung zu rechnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit dem Apple Car ist nun frühestens 2028 zu rechnen.

Dabei wird das Elektrofahrzeug auch viel weniger autonom sein, als ursprünglich geplant.

Die Apple-Spitze ist frustriert über den langsamen Fortschritt und überlegt, das Projekt ganz einzustellen. Mehr anzeigen

Mindestens seit 2014 arbeitet Apple übereinstimmenden Berichten zufolge an einem eigenen Auto. Immer wieder dringen einzelne Details zu dem geplanten Fahrzeug durch, bei dem es sich um autonom fahrendes Elektroauto handeln soll. Doch das «Project Titan», wie es Apple-intern genannt wird, scheint auch immer wieder durch Verzögerungen und Personalwechsel geplagt zu sein.

Nun berichtet «Bloomberg», dass Apple von der zuletzt geplanten Markteinführung in 2026 abrücken und stattdessen das Jahr 2028 anpeilen wird. Ausserdem werden die Ambitionen an das Vehikel deutlich zurückgeschraubt. Statt eines voll autonom operierenden Vehikels wird jetzt nur noch die «Level 2»-Autonomie angestrebt.

Verwaltungsrat macht Druck

Dabei kann das Fahrzeug etwa selbstständig die Spur halten, beschleunigen oder einparken, die Fahrer*innen müssen aber immer noch dauerhaft das Auto überwachen. Das wirft natürlich die Frage auf, was das Apple Car dann noch von all den anderen Elektroautos am Markt differenzieren sollte, denn solche eher simplen Assistenzfunktionen hat auch ein grosser Teil der Konkurrenz.

In der Apple-Spitze scheinen daher auch die Zweifel an dem gesamten Projekt zu wachsen. Der Verwaltungsrat soll bereits Druck auf CEO Tim Cook ausgeübt haben, hier endlich etwas Vorzeigbares zu liefern, meldet «Bloomberg». Sollte auch der neue Zeitplan nicht eingehalten werden, könnte das Apple Car auch ganz eingestampft werden.