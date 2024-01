Mit der Apple Vision Pro schaut man bei Netflix ins Leere. Keystone

Rückschlag für neues Apple-Produkt, noch vor dem Start. Netflix wird die neue VR-Brille Vision Pro zunächst nicht unterstützen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Start der Apple Vision Pro am 2. Februar wird es keine Netflix-App geben.

Den Videostreaming-Dienst kann man dann nur im Browser anschauen.

Apple und Netflix sind Konkurrenten und hatten nie die beste Beziehung. Mehr anzeigen

Für die Anfang Februar in den USA erscheinende Apple-Brille Vision Pro wird es vorerst keine Netflix-App geben. Der weltweit führende Videostreaming-Dienst werde weder eine speziell für die Brille angepasste App lancieren, noch wird es Nutzer*innen gestatten, die bestehende iPad-App dort zu verwenden, obwohl dies für Netflix keinerlei Zusatzaufwand bedeuten würde, wie «Bloomberg» berichtet.

Stattdessen können Netflix-Abonnent*innen den Dienst einzig über den im Betriebssystem der Vision Pro eingebauten Webbrowser aufrufen, was ein wenig anschauliches Erlebnis liefern dürfte. Die Konkurrenz von Disney+ dagegen wird eine speziell angepasste App lancieren, in der sich auch Filme in 3D anschauen lassen, ebenso natürlich auch beim unternehmenseigenen Apple TV+.

Netflix-Apple-Verhältnis immer angespannt

Erste Vorab-Tests der Vision Pro legen nahe, dass dessen Nutzung als Unterhaltungsgerät wohl zu Beginn die mit Abstand attraktivste Verwendung der neuartigen Brille sein wird. Dass ein so wichtiger Anbieter wie Netflix der Vision Pro die kalte Schulter zeigt, dürfte ein empfindlicher Rückschlag für Apple sein.

Die Beziehung zwischen den beiden Konzernen war allerdings nie von inniger Freundschaft geprägt. Seit der Lancierung von Apple TV+ sind sie direkte Konkurrenten im Videostreaming-Bereich. Und bereits seit 2018 ist es nicht mehr möglich, direkt auf iPhones oder iPads ein Netflix-Abo abzuschliessen, da Netflix Apple keine Kommission zahlen möchte.