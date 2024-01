Bald lässt sich die Vision Pro anziehen. Apple

Das Warten hat ein Ende – zumindest in den USA. Die Apple Vision Pro geht in knapp einem Monat in den Verkauf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nächsten Monat startet in den USA der Verkauf der ersten Apple-Brille.

Die Apple Vision Pro wird es ab stolzen 3499 Dollar geben.

Ein Launch in Europa wird noch dieses Jahr erwartet, später sollen auch günstigere Apple-Brille folgen.

Apple hat den Verkaufsstart für seine letzten Sommer vorgestellte Virtual-Reality-Brille bekannt gegeben. Ab dem 2. Februar soll die Apple Vision Pro zunächst in den USA erhältlich sein – exklusiv im Apple Online Store und den selbst betriebenen Geschäften.

Die Vision Pro ist Apples erste neue Produktkategorie seit der Lancierung der Apple Watch in 2015. CEO Tim Cook packt daher ein selbst für Apple-Verhältnisse absurdes Mass an Superlativen aus. «Die Apple Vision Pro ist das fortschrittlichste elektronische Konsumentenprodukt, das je erschaffen wurde. Seine revolutionäre und magische Benutzeroberfläche wird neu definieren, wie wir uns verbinden, etwas erschaffen und erkunden», so Cook in der Medienmitteilung.

Ab 3500 Dollar bist du dabei

Die Vision Pro wird 3499 Dollar in der Version mit 256 Gigabyte Speicherplatz kosten. Offenbar wird es auch Varianten mit mehr Speicherplatz geben. Wie hoch der sein wird und wie die Preise dafür aussehen werden, hat Apple allerdings noch nicht verraten. Wer eine Sehschwäche hat, muss noch Brilleneinlagen für 150 Dollar dazu kaufen.

Zum Start sollen eine Million Apps verfügbar sein, so Apple. Bei der ganz grossen Mehrheit davon wird es sich allerdings für iPhone, iPad oder Mac entwickelte Apps handeln, die einfach auch mit der Brille genutzt werden können. Zunächst positioniert Apple seine Vision Pro denn vor allem als ein Gerät, mit dem bekannte Dinge anderes und vermeintlich besser erledigt werden können.

150 3D-Filme verfügbar

Zur Vorstellung zeigte Apple etwa das Arbeiten mit Büroanwendungen, bei der die Vision Pro die Notwendigkeit für mehrere Bildschirme eliminieren würde. Auch Filme sollen mit der Brille natürlich gut aussehen und immerhin 150 3D-Filme stehen zum Start zur Verfügung. Einige Apple TV Plus-Serien wurden bereits in einem mit der Brille kompatiblen Format gedreht und auch Besitzer*innen eines iPhone 15 Pro oder Pro Max können bereits 3D-Videos aufnehmen, die dann mit der Vision Pro angeschaut werden.

Mit einem Launch auch ausserhalb der USA wird noch in diesem Jahr gerechnet. Mit dem stattlichen Preis wird die Vision Pro aber wohl dennoch zunächst ein Nischenprodukt bleiben. Es gilt allerdings als sicher, dass Apple mittelfristig auch günstigere Brillen auf den Markt bringen will.