Nur wenige Tage war Beeper Mini funktionsfähig. Bild: Beeper

Eine neue App sollte das Versenden von iMessage-Nachrichten auch auf Android-Handys ermöglichen. Doch schon nach wenigen Tagen schob Apple dem einen Riegel vor.

Die App Beeper Mini sollte es Android-Besitzer*innen ermöglichen, das eigentlich iPhone-exklusive iMessage zu nutzen. Seit vergangener Woche war die App erhältlich, 2 Dollar im Monat kostete die Verwendung.

Entwicklerfirma Beeper hatte nach eigenen Angaben die eigentlich geheime Funktionsweise des iMessage-Protokolls ergründet und konnte so den Apple-Systemen vortäuschen, ein Android-Handy sei ein iPhone und zur Versendung von iMessage-Nachrichten berechtigt.

Damit unterschied sich Beeper von vorherigen Versuchen, iMessage auf Android nutzbar zu machen. Der Smartphone-Hersteller Nothing setzte etwa auf die Weiterleitung von iMessage-Nachrichten über Mac mini Server in Datenzentren, was ineffizienter und unsicherer ist.

Apple will Nutzer*innen «schützen»

Doch nun ist es Apple offenbar gelungen, Beeper einen Riegel vorzuschieben. Wenige Tage nach der Lancierung der App erschienen Fehlermeldungen beim Versuch, iMessage-Nachrichten zu versenden. Apple bestätigte gegenüber «The Verge» allgemein, dass man «Schritte» unternommen habe, um seine «Nutzer*innen» zu schützen.

Nach Apples Auffassung würden Apps wie Beeper eine Sicherheitsgefahr für Nutzer*innen darstellen und Spam ermöglichen. Andererseits setzt Apple auch alles daran, den Wettbewerbsvorteil iMessage zu erhalten. So wehrt es sich auch gegen eine geplante EU-Regulierung, die eine Öffnung von iMessage für Smartphones anderer Hersteller erzwingen würde.

Beeper wiederum verspricht, dass man bereits daran arbeite, Apples Sperre wieder zu umgehen. Man sei zuversichtlich, hier bald gute Nachrichten zu verkünden.