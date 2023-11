Das Nothing-Phone 2 hat sicherlich ein wenig iPhone-Ästhetik. Bild: Nothing

Weil iMessage für viele Smartphone-Käufer*innen immer noch das Nonplusultra ist, bringt es jetzt ein Hersteller auch auf Android-Handys.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Nothing Phone 2 bietet jetzt die Nutzung von iMessage auf einem Android-Gerät.

Apple selbst weigert sich vehement, eine Android-App für iMessage zu lancieren.

Mit Weiterleitung der Nachrichten über einen Mac mini soll Apple daher nun ausgetrickst werden. Mehr anzeigen

Der Nachrichtendienst iMessage gehört zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen des iPhones. Ihn kannst du nur mit Apple-Geräten nutzen und der Tech-Gigant weigert sich konsequent, eine iMessage-App für Android zu lancieren.

Das hat einen guten Grund, denn die Möglichkeit zur Nutzung von iMessage gilt gerade in den USA, wo Alternativ-Messenger wie Whatsapp wenig verbreitet sind, als soziales Statussymbol, ohne dass man zumindest teilweise von gesellschaftlichen Aktivitäten ausgeschlossen ist.

In den USA nutzen unfassbare 87 Prozent der Teenager ein iPhone. Junge Android-Besitzer*innen bleiben dann etwa bei über iMessage abgehaltenen Gruppen-Chats aussen vor und haben somit weniger soziale Interaktionen. Dies erzeugt natürlich einen massiven Gruppenzwang, sich auch ein iPhone zuzulegen, wenn man nicht Aussenseiter in der Schule sein will.

Apple will sich nicht öffnen

Versuche, etwa durch öffentliche Kampagnen Apple zur Öffnung von iMessage zu bewegen, stiessen auf taube Ohren bei Tim Cook. In der EU könnte Apple bereits nächstes Jahr dazu gezwungen werden, wobei der Tech-Gigant das derzeit noch mit juristischen Spitzfindigkeiten zu verhindern versucht.

Ähnliche Regulierungen sind in den USA nicht zu erwarten, weswegen der Smartphone-Hersteller Nothing nun versucht, selbst iMessage auf Android-Geräte zu bringen. Zunächst ist das nur bei seinem neusten Modell, dem Nothing Phone 2 möglich. Dass es Nothing dabei auf Apple-Konvertiten abgesehen hat, zeigt schon die Form des Smartphones, die doch sehr an das iPhone erinnert.

Ab dem 17. November gibt es dann die Nothing-Chats-App. In der kannst du dich mit deiner Apple-ID einloggen. Das Log-in erfolgt dann aber genau genommen nicht auf dem Smartphone selbst, sondern auf einem von der Firma Sunbird betriebenen Mac mini, denn iMessage läuft wie gesagt nur auf Apple-Geräten. Nachrichten von und zu dem Nothing Phone 2 werden dann immer automatisch über diesen Mac mini weitergeleitet.

Wohl keine Dauerlösung

Diese Behelfslösung hat natürlich einige Nachteile. So musst du Nothing und Sunbird dein Apple-Passwort anvertrauen, wobei die Unternehmen sagen, dass dieses natürlich durch Verschlüsselung geschützt wird. Es wäre aber vielleicht trotzdem sinnvoll, extra für diese Nutzung einen frischen Apple-Account anzulegen, der anderweitig nicht verwendet wird.

Und dann besteht zweifellos die Gefahr, dass Apple gegen die iMessage-Weiterleitung vorgehen wird. Es könnte versuchen, sie technisch zu unterbinden oder juristische Schritte gegen Nothing und Sunbird einleiten. Wie dauerhaft die Lösung sein wird, bleibt noch abzuwarten.