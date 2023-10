An frischen Erfindungen mangelt es «Super Mario Bros. Wonder» definitiv nicht. Nintendo

«Super Mario Bros. Wonder» ist die perfekte Symbiose aus einem bewährten Spielprinzip und witzigen Neuerungen. Es ist lange her, dass ich mit dem Klempner so viel Spass hatte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Super Mario Bros. Wonder» kombiniert das klassische Mario-Spielprinzip mit neuen, innovativen Features, wodurch es eines der besten Mario-Spiele überhaupt ist.

Neben bekannten Spielelementen bietet das Spiel einzigartige Neuerungen, durch die völlig neue Herangehensweisen für die Jump n' Run-Passagen entstehen.

Das Spiel bedient sowohl Anfänger als auch Profis durch Features wie Sternbewertungen für Levels und verschiedene Spezialfähigkeiten. Mehr anzeigen

In den letzten Jahren hat sich «Super Mario» mehr und mehr von seinem Original entfernt. Die klassischen 2D-Abenteuer fanden höchstens noch als kleine Minigames statt. Titel wie «Super Mario Odyssey» oder «Super Mario Galaxy» waren deshalb nicht schlecht, im Gegenteil. Und doch habe ich das klassische Mario-Spielprinzip irgendwie immer mehr vermisst.

Knapp elf Jahre sind seit dem letzten 2D-Ableger nun vergangen. Und als hätte Nintendo meine insgeheimen Wünsche gehört, liefern sie mit «Super Mario Bros. Wonder» jetzt endlich mal wieder ein Abenteuer, das sich so vertraut, so original anfühlt. Es ist deswegen bei Weitem nicht bloss ein Spiel für Nostalgiker. Dafür sorgen etliche Neuerungen, die das Spiel vielleicht sogar zu einem der besten «Mario»-Spiel aller Zeiten machen.

Ein Tanz von Retro-Feeling und verrückten Erfindungen

«Wonder» fühlt sich an wie ein liebevoller Rückblick auf Klassiker wie «Super Mario World» und «Super Mario Bros. 3», serviert jedoch eine frische, nie enden wollende Flut von Innovationen. Diese bieten den Spielern Möglichkeiten, wie man sie zuvor noch gar nie in Betracht gezogen hat. Lediglich bei der Story halten die Entwickler mehr oder weniger an ihrem Standart-Setting fest. Dieses Mal hat sich Bowser in ein riesiges böses Schloss verwandelt, und obwohl das keinen Sinn ergibt, liefert es genug Exzentrik für ein fantastisches Spielerlebnis.

Die vertrauten Grundzüge des Spiels sind nach wie vor präsent: Mario hüpft, frisst Pilze und rutscht Flaggenstangen herunter. Doch die Neuerungen sind es, die «Super Mario Bros. Wonder» so einzigartig machen. So zertrümmert man in Form eines Elefanten zum Beispiel ganze Mauern oder schiesst Seifenblasen, statt Feuerbälle, die zudem als Sprungbretter dienen. Die Welt ist zudem reich an unerwarteten und skurrilen Gefahren, von tauchenden Vögeln bis hin zu aufblasbaren, lebenden Ballons.

Das Sahnehäubchen? Die «Wunderblume». Ein Power-Up, welches das Level in unvorhersehbare Richtungen wirft. Mario kann dadurch plötzlich durch Lava schwimmen oder sich in einen Goomba verwandeln. Vielleicht beleben sich die grünen Rohre oder alles wird zu einem Musical, bei dem jeder Sprung im Takt ist. Die Kreativität kennt keine Grenzen.

Auch für junge Mario-Fans perfekt geeignet

Bis heute ist «Super Mario World» für den Super Nintendo mein absoluter Favorit aus der Serie. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie oft ich das Spiel durchgespielt habe. Und auch wenn mich Mario in den letzten 30 Jahren immer wieder mit seinen Abenteuern überrascht hat, kommt wohl kein Titel so nah an dieses Meisterwerk von 1991 heran wie «Super Mario Bros. Wonder».

Ein Grund dafür ist auch, dass Anfänger und Profis gleichermassen bedient werden. Dank Sternbewertungen der Levels weiss man immer, auf welche Herausforderung man sich einlässt. Und dank der verschiedenen dauerhaften Spezial-Fähigkeiten wie schnellere Läufe oder schwebende Sprünge können grössere Herausforderungen plötzlich spielerisch einfach werden.

Wer dann immer noch etwas Hilfe braucht, greift am besten zu Yoshi –unverwundbar und mit mächtigen Sprüngen lässt sich praktisch jedes Level meistern. Noch mehr Spass macht das im Multiplayer-Modus, wo man mit bis zu vier Spielern zusammen durch die Levels hüpfen und sich auch gegenseitig mal herausfordern kann.