«Auf und davon»-Auswanderer verkaufen Mallorca-Restaurant

Auf Mallorca lebten die «Auf und davon»-Auswanderer Gábor Balogh und Otmar Gemperli ihren Traum von einem eigenen Restaurant. Nun mussten sie es bereits wieder verkaufen.

Gábor Balogh und Otmar Gemperli wollten dort leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen: auf Mallorca.

Im Februar 2023 wagte es das Paar – begleitet von den SRF-Kameras für die Auswanderer-Sendung «Auf und davon». Sie übernahmen ein Restaurant in Cala Ratjada.

Doch das «Brisal de Mar» brachte ihnen keine sanfte Meeresbrise, sondern einen rauen Sturm. Noch vor der Sommersaison flog Otmar Gemperli für drei Monate zurück in die Schweiz – bereits eine Woche nach der Eröffnung. «Ich war anwesend, aber habe nicht mehr funktioniert. Mir wurde alles zu viel, schon nur das Aufstehen morgens aus dem Bett», sagte er, wie «Nau» schreibt.

Restaurant war bei «Auf und davon»-Ausstrahlung verkauft

Gemperli hatte in der Gastronomie bereits Erfahrung. Für Balogh war es Neuland – und er musste sich plötzlich alleine um das Geschäft und das Team kümmern. Unterstützung bekam er von der früheren Besitzerin Corinna Hauer.

Die wiederum schrieb auf Facebook am vergangenen Osterwochenende, dass das «Brisas del Mar» «vor etwa drei Wochen» verkauft wurde – also schon zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der «Auf und davon»-Folge.

Weiter schreibt sie: «Schön wäre es, wenn Otmar von dem Erlös den vorherigen Kauf erst mal abbezahlen würde, aber na ja … anscheinend sind wir nicht die Einzigen, wo er noch was offen hat ...»

«Wir sind acht Jahre zusammen und waren bislang noch nie getrennt»: Gabor Balogh über die Beziehung zu Otmar Gemperli noch vor wenigen Monaten. Bild: SRF

Die «Luzerner Zeitung» hakte nach. Und Balogh bestätigte, dass Gemperli das Restaurant weiterverkauft hat. Zu den Anschuldigungen von Hauer sagt er, dass noch zwei unbezahlte Checks zu begleichen seien. «Das wird Otmar tun. Sonst aber ist alles bezahlt.»

Trennung nach neun Jahren Beziehung

Doch nicht nur der Auswanderer-Traum zerbrach an der hohen Arbeitsbelastung. «Ich habe noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet», so Balogh. Dazu waren er und Gemperli rund um die Uhr zusammen – das hielt die Beziehung nicht aus.

Nach neun gemeinsamen Jahren trennten sich die beiden – und leben nun wieder in Emmen – jeder für sich. Balogh betont, dass sie «gute Freunde» geblieben sind und sie sich abwechselnd um den gemeinsamen Hund Ronaldo kümmern.

