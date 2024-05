Cher ist seit zweieinhalb Jahren mit dem fast 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards liiert. Bild: Imago/APress

Ihr Lebensgefährte ist fast 40 Jahre jünger als sie. Aus guten Gründen, wie Cher nun verriet. In einem TV-Interview erklärt die Sängerin zudem, warum sie es einst ablehnte, Elvis Presley zu einem Date zu treffen.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 77 als Frau noch das passende Date finden? Gar nicht so leicht, behauptet Sängerin Cher in einem TV-Interview.

In der aktuellen Folge der «Jennifer Hudson Show» erklärt die Künstlerin, dass sie privat sehr schüchtern sei. Und irgendwie auch schüchtern gegenüber Männern.

Noch mehr zum Staunen brachte Cher TV-Host Jennifer Hudson mit einer anderen Geschichte: Cher soll einst Elvis Presley eine Absage erteilt haben. Mehr anzeigen

Für Cher sind Männer in ihrem Alter keine möglichen Liebespartner – weil es sie überhaupt nicht mehr gibt.

Während eines Auftritts in der «Jennifer Hudson Show» erklärt die 77-jährige Sängerin, warum sie dazu neigt, sich romantische Partner zu suchen, die jünger sind als sie selbst.

«Der Grund, warum ich mit jungen Männern zusammen bin, ist, dass Männer, die in meinem Alter oder älter sind – nun ja, sie sind inzwischen alle tot», sagt Cher.

Cher: «Es ist mir komplett egal, was irgendjemand denkt»

Doch das scheint nicht ihr einziges Problem mit den Männern ihrer Generation zu sein: «Früher hatten sie immer Angst, sich mir zu nähern, und jüngere Männer waren die einzigen, die ...»

«Sie sind mutig», unterbricht sie Gastgeberin Jennifer Hudson. «Ja, sie wurden von Frauen wie mir erzogen», stimmt Cher zu.

Dass sie jüngere Männer datet, will sich die Sängerin auch von niemandem verbieten lassen.

Kritik an ihrer Beziehung mit dem 38-jährigen Def-Jam-Manager Alexander «AE» Edwards wies sie 2022 bei Twitter zurück: «Habt Ihr nichts Besseres zu tun?», fragte sie damals, nur um zu festzustellen: «Es ist mir komplett egal, was irgendjemand denkt.»

Cher erteilte einst Elvis eine Absage

Selbstbewusstsein zeigt Cher auch beim Umgang mit einer anderen Musik-Ikone. Jennifer Hudson will wissen, ob Cher einst tatsächlich Elvis Presley (1935 bis 1977) eine Absage erteilt habe.

«Es war, weil ich einfach nervös war und ich die Leute um ihn herum kannte», sagt die Sängerin und schien damit die Geschichte zu bestätigen.

«Und es war nicht so, dass es schlechte Menschen waren, es war nur so, dass ich irgendwie nervös war wegen seines Rufs. Ich bin wirklich schüchtern, wenn ich nicht arbeite, und irgendwie schüchtern in der Nähe von Männern.»

Cher sagte auch, dass sie nervös war, in einem Film mit Meryl Streep zu spielen. «Ich wollte einen Film mit ihr machen und packte meine Tasche, und dann fing ich an, sie auszupacken, und meine Schwester packte sie weiter. Ich sagte: ‹Ich kann nicht mit Meryl Streep einen Film machen, okay?›»

Als sie dann an das Set zu «Silkwood» (1983) gekommen sei, sei die Nervosität sofort verflogen. Meryl Streep habe ihre Arme um sie gelegt und gesagt: «Ich bin so froh, dass du hier bist. Und von da an waren wir wie an der Hüfte zusammengewachsen.»

Mehr Videos aus dem Ressort