Volle Ränge und eine grosse Bühne: Der Veranstaltungsort muss einige Voraussetzungen erfüllen. Screenshot SRF

Die Schweiz wird 2025 den ESC austragen. Warum das ein lohnendes Geschäft ist und welche Schweizer Orte in Frage kommen – die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Austragung des grössten Musik-Wettbewerbs der Welt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ESC findet 2025 in der Schweiz statt.

Nur wenige Städte kommen als Austragungsort in Frage.

Der Event kostet Millionen – doch die Investition lohnt sich.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ESC 2025 in der Schweiz. Mehr anzeigen

Nach 36 Jahren kehrt der Eurovision Song Contest in die Schweiz zurück. Tourismus-Fachleute reiben sich bereits die Hände. Für die SRG bedeutet der Anlass aber eine Monsteraufgabe – vor allem auch finanziell. Die wichtigsten Fragen zum grössten Musikwettbewerb der Welt, der 2025 in der Schweiz stattfinden wird.

Wo findet der ESC in der Schweiz statt?

Mit dem Sieg von Nemo beginnt auch die Suche nach einer passenden Location. Die SRG als Veranstalterin startet nach dem gestrigen Triumph das entsprechende Ausschreibungsverfahren, wie SRG-Mediensprecher Edi Estermann zu 20 Minuten sagte.

Klar ist schon jetzt: für den Anlass kommen nur grosse Städte mit entsprechender Infrastruktur in Frage. Der Austragungsort muss gross genug sein für Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer, mit grosser Bühne und genug Platz für die Teilnehmenden der 26 Länder, die bei der Punktvergabe jeweils auf Sofas Platz nehmen.

«Es gibt einen umfangreichen Anforderungskatalog, der erfüllt sein muss. Das geht von der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr bis hin zur Traglast der Hallendecke», schreibt SRG-Mediensprecher Edi Estermann auf SRF.

In Frage kommen deshalb Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich. Gemäss 20 Minuten hat sich Genf bereits offiziell für die Austragung beworben. Dort soll der ESC in der Palexpo-Halle stattfinden. In Basel wurden die Verantwortlichen der St. Jakobshalle von der SRG bereits im Vorfeld kontaktiert. Dasselbe gilt für das Hallenstadion in Zürich.

Philipp Musshafen, Direktor des Hallenstadions Zürich, bestätigte gegenüber 20 Minuten entsprechende Kontakte. Musshafen geht von sechs bis acht Wochen Miete für den ESC aus, was beim Hallenstadion nicht unmöglich sei, aber viel Koordination brauche. Andere Städte und Veranstaltungsorte wurden bislang offenbar noch nicht offiziell angefragt.

Wie viel kostet der ESC?

Mit dem Event ist ein grosser Kostenblock verbunden. Wie viele Millionen aufgewendet werden muss, variierte in der Vergangenheit stark. Aserbaidschan gab 2012 beispielsweise 69 Millionen Franken aus für den ESC in Baku. Auch Kopenhagen zwei Jahre später gab mit fast 50 Millionen viel Geld für den Event aus, wie die Handelszeitung schreibt.

Dass es auch bescheidener geht, zeigte Malmö im Jahr 2013 mit 14 Millionen. Die BBC budgetierte im letzten Jahr zwischen 8 und 19,5 Millionen für die Produktion, insgesamt kostete der Event Grossbritannien rund 30 Millionen Franken. Eine Grössenordnung, die auch auf die Schweiz zukommen dürfte.

Wie hoch ist die Wertschöpfung?

Der Anlass kostet aber nicht nur viel Geld, er hat auch eine massive Wertschöpfung. Wien machte 2015 durch den ESC 27,8 Millionen Franken Gewinn. Eine Studie der Universität Liverpool kam zum Schluss, dass der Austragungsort Liverpool im letzten Jahr eine ökonomische Wertschöpfung von 62 Millionen Franken erlebte.

300'000 zusätzliche Besucher und 175'000 gebuchte Hotelzimmer spülten Mehreinnahmen in die Kassen. Die Studie der Uni Liverpool rechnete vor, dass die Einnahmen umgerechnet ein Jahr lang fast 600 Vollzeitstellen bedeuteten.

Muss ich das alles mit Gebührengelder bezahlen?

«Die SRG muss die Kosten für den ESC nicht alleine tragen», schreibt SRG-Mediensprecher Estermann. An den Kosten beteiligen sich die teilnehmenden Länder und der Veranstaltungsort selbst. Ein Teil wird zudem über Sponsoring und über die Eintrittstickets finanziert. Doch Estermann betont: «Es bleibt für die SRG noch immer ein wesentlicher Millionenbetrag.»

Hat die Halbierungs-Initiative Auswirkungen auf den ESC?

Für die SRG kommt der ESC zu einem politisch heiklen Zeitpunkt. Die Kosten sind Wasser auf die Mühlen der Befürworter einer Halbierungs-Initiative. Die sogenannte «Halbierungsinitiative» will das Budget der SRG halbieren. Estermann sagt dazu: «Auf den 2025 stattfindenden ESC hat sie keine Auswirkungen.»