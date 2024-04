Beatrice Egli, Nemo und Gölä im Check // Zermatter Touristen finden Schweizer Songs «wischi-waschi» Wie kommt bekanntes Schweizer Liedergut bei ausländischen Gästen an? blue Music hat in Zermatt bei Tourist*innen nachgefragt – und ist dabei auch auf einen internationalen Star gestossen. 13.04.2024

Wie kommt bekanntes Schweizer Liedergut bei ausländischen Gästen an? blue Music hat in Zermatt bei Tourist*innen nachgefragt – und ist dabei auch auf einen internationalen Star gestossen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «En Schwan so wiss wie Schnee» – die Zeile von Gölä kennt hierzulande wohl so gut wie jeder und jede.

Ennet der Grenze geniessen Schweizer Künstler*innen allerdings zumeist ein Schattendasein.

Aber wie kommt das hiesige Liedergut bei ausländischen Gästen an? blue Music hat in Zermatt bei Tourist*innen nachgefragt – und hat dabei auch Musiker von internationalem Renommee angetroffen. Mehr anzeigen

Zermatt Unplugged 2024 Das Zermatt Unplugged findet vom 9. bis 13. April 2024 im Wallis statt. Mit dabei sind Birdy, James Arthur, Gregory Porter und viele mehr. Das Beste: Auch dieses Jahr überträgt blue Music wieder ausgewählte Konzerte aus Zermatt live im Stream! Auf der Zermatt-Unplugged-Festivalseite findest du alle News rund um Shows, Stars und Musik. Hanna Büker Atance for Zermatt Unplugged

Von Beatrice Egli über Gölä bis hin zum diesjährigen Schweizer ESC-Export Nemo – die Schweizer Musiklandschaft ist breit gefächert. Die Strahlkraft der hiesigen Künstler*innen reicht mit Ausnahme von Deutschland aber meist nicht über die Landesgrenze hinaus.

Aber wie kommt die Musik bei Menschen aus aller Welt an? blue Music Host Annina Frey hat in Zermatt Tourist*innen mit Songs von bekannten Schweizer Künstler*innen überrascht und sie nach ihrer Meinung gefragt.

Dabei stellt sich heraus: Die Songs scheinen auch in den Ohren ausländischer Gäste gut zu klingen. So versetze Göläs «Schwan» einen zurück in die 80er-Jahre oder Beatrice Eglis «Mein Herz» zaubere ein Lächeln hervor.

Etwas Kritik gibt es aber dennoch: Sowohl Nemos ESC-Hit «The Code» als auch Luca Hännis «She Got Me» lösen bei zwei Männern jeweils dieselbe Reaktion aus: «Das ist wischi-waschi».

Die positiven Meinungen überwiegen allerdings in der Summe. Und darauf dürfen sich die betroffenen Künstler*innen etwas einbilden, ist unter den Befragten mit Gregory Porter doch auch ein internationaler Jazzstar. Sein gestriges Konzert am Zermatt Unplugged kann übrigens heute Abend, 20 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom und zeitgleich im Stream geschaut und gehört werden.

Erlebe die besten Konzerte mit blue Music zVg Swisscom schafft mit blue Music und als Sponsorin der renommiertesten Musikfestivals in der Schweiz einzigartige Erlebnisse vor Ort, unterwegs und zu Hause. Wir begleiten zahlreiche der besten und grössten nationalen Open Airs und zeigen die Stars der Szene vor und hinter den Kulissen exklusiv auf allen unseren Kanälen: online bei blue News, auf Social Media und mit blue Zoom und blue TV auch auf dem grossen Bildschirm zu Hause.

Mehr Videos zum Thema