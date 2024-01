Prinzessin Anne wird bei ihrer Ankunft in Sri Lanka mit einer Tanzaufführung begrüsst. Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Prinzessin Anne, Schwester des britischen Königs Charles III., ist am Mittwoch zu einem Besuch in Sri Lanka eingetroffen. Eine heikle Mission? Prinz Williams Reise in die Karibik 2022 war von Protesten begleitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Anne ist am Mittwoch auf Sri Lanka eingetroffen. Die Schwester von König Charles III. ist im Auftrag des britischen Aussenministeriums unterwegs.

Der britische Royal würdigt die Beziehung zwischen England und Sri Lanka. Ihr Ehemann Timothy Laurence begleitet sie auf ihrer dreitägigen Reise.

Die 73-Jährige wurde von Präsident Ranil Wickremesinghe begrüsst. Trotz der Kolonialgeschichte Sri Lankas, die Royals sind dort beliebt.

Einige Länder des Commonwealths wenden sich in letzter Zeit von der britischen Monarchie ab. So wurde Prinz Williams Karibikreise 2022 von Protesten begleitet. Mehr anzeigen

Prinzessin Anne sei mit einer Tanzaufführung begrüsst worden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch.

Sie habe beim Aussteigen aus dem Flugzeug einige ihrer Taschen selbst getragen. Ihr Ehemann Timothy Laurence begleitet sie auf der dreitägigen Reise, bei der sie unter anderem Präsident Ranil Wickremesinghe treffen soll. Mit der Reise im Auftrag des britischen Aussenministeriums soll die Beziehung beider Staaten gewürdigt werden.

Der Inselstaat Sri Lanka war früher eine britische Kolonie und wurde 1948 unabhängig. 1972 wurde das Land südlich von Indien zur Republik und änderte seinen Namen von Ceylon zu Sri Lanka.

Trotz der Kolonialgeschichte sind die britischen Royals auf Sri Lanka beliebt. Fotos zeigten Anne am Flughafen mit verspiegelter Sonnenbrille. Sie gilt als rechte Hand von König Charles und nimmt in ihrer Funktion als «Princess Royal» viele öffentliche Termine wahr.

Prinz Williams Karibikreise war von Misstönen begleitet

Nicht immer werden die britischen Royals mit offenen Armen empfangen. So wehte Prinz William auf seiner Karibikreise 2022 ein steifer Wind entgegen.

Prinz Williams Karibik-Trip galt als Charmeoffensive, nachdem sich der Karibikstaat Barbados 2021 von der britischen Krone losgesagt hatte und zur Republik geworden war.

Doch neben jubelnden Untertanen trafen William und Kate in den ehemaligen Kolonien auch auf Ablehnung und Forderungen nach einer Entschuldigung und Reparationen für begangenes Unrecht wie Sklaverei und Unterdrückung.

In Belize musste wegen Protesten der Besuch auf einer Kakaofarm sogar abgesagt werden. Hintergrund war ein Landkonflikt zwischen Anwohnern und einer Naturschutzorganisation, deren Schirmherr William ist.

