Königin Camilla stärkt der Royal Family den Rücken: In der Öffentlichkeit nimmt sie Genesungswünsche für Kate entgegen und zeigt sich als tragende Figur in einer Krisenzeit.

Ihre Schwiegertochter und ihr Ehemann befinden sich momentan beide in Behandlung wegen Krebs.

Die ehemals «meistgehasste Frau» Grossbritanniens geniesst heute einen guten Ruf – und ist eine der wichtigsten Stützen für die Royal Family. Mehr anzeigen

Königin Camilla (76) hat bei einem Besuch in der englischen Stadt Shrewsbury Plakate für Prinzessin Kate entgegengenommen, die kürzlich eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte. Auf einem stand «Send our love to Kate» («Schicken Sie Kate alles Liebe»), dazu war ein Herz gemalt.

«Sie wird begeistert sein», sagte Camilla am Mittwoch zu zwei Mädchen, wie ein Video des Fernsehsenders Sky News zeigte. Die Königsfamilie teilte bei Instagram mit: «Was für ein wunderbar herzlicher Empfang in Shrewsbury!»

Die britische Königsfamilie ist derzeit mit mehreren Krebsdiagnosen konfrontiert. Nachdem König Charles III. (75) eine Krebserkrankung bekannt gegeben hatte, wandte sich auch seine Schwiegertochter Kate (42) an die Öffentlichkeit. Sie bekommt nach einem Krebsfund nach einer Operation vorsorglich Chemotherapie.

Die meistgehasste Frau in Grossbritannien

Weder Charles noch Kate nehmen derzeit Termine in der Öffentlichkeit wahr. Charles' Frau Camilla steht deswegen stärker in der Öffentlichkeit. Charles soll am Ostersonntag aber am traditionellen Gottesdienst der Royals teilnehmen. Thronfolger Prinz William (41), seine Frau Kate und deren Kinder werden Berichten zufolge nicht dabei sein.

Eigentlich war Camilla über Jahrzehnte die meistgehasste Frau unter dem britischen Volk – unter anderem ist sie als «böse Schwiegermutter» oder «Ehebrecherin» bezeichnet worden. Eine grausige Frau, die die Krone an sich reissen will.

Camilla sorgt sich um die Liebe ihres Lebens

Das hat sich nicht nur in und wegen der aktuellen Situation verändert, seit einer Weile ist die einst bürgerliche Camilla Shand eine der Retterinnen, der tragenden Säulen der Königsfamilie. Dies zeigt auch ihr jüngster Auftritt in der Öffentlichkeit, bei welchem sich die Menschen wohlwollend ihr gegenüber gezeigt haben.

Camilla strahlt für das Volk und sorgt sich natürlich um die Liebe ihres Lebens und ihre Schwiegertochter. Alleine vergangenes Jahr hat sie 233 Pflichttermine wahrgenommen – kein leichtes Unterfangen, daher nahm sie sich Anfang März ein paar Tage frei und erholte sich weg von den Augen der Öffentlichkeit.

