Charles nimmt überraschend am Ostergottesdienst teil

Trotz seiner Krebserkrankung will König Charles III. am traditionellen Ostergottesdienst der Windsors. Damit bricht der britische Monarch zwar seine eigenen Regeln, sendet aber auch ein starkes Zeichen.

König Charles wird wegen einer Krebserkrankung behandelt und meidet eigentlich öffentliche Auftritte.

Trotzdem will der britische Monarch am Ostersonntag am Gottesdienst der Royals auf dem Gelände von Schloss Windsor teilnehmen.

Dies wird von Kennern des Palastes als Zeichen des Trosts interpretiert: für Charles' ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter Prinzessin Kate. Mehr anzeigen

König Charles III. bricht seine eigenen Regeln: Der britische Monarch will trotz seiner Krebserkrankung am traditionellen Ostergottesdienst der Royals teilnehmen. Auch weitere Mitglieder der Königsfamilie sollen teilnehmen. Das teilte der Buckingham-Palast am Dienstag mit.

Dabei sieht er derzeit eigentlich von öffentlichen Auftritten ab: Der König unterzieht sich schliesslich einer Behandlung und sollte es daher vermeiden, sich in grösseren Menschenmengen einer gesundheitlichen Gefahr auszusetzen.

Dennoch: Den morgendlichen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor will Charles zusammen mit Königin Camilla am Ostersonntag besuchen. Dies wird im Vereinigten Königreich als Geste des Trosts und der Solidarität für Prinzessin Kate verstanden, für Royal-Expertin Larissa Jerger von der «Bunten» sieht darin zudem «ein Symbol seiner Liebe und Loyalität gegenüber dem Volk.»

Charles' Schwiegertochter ist ebenfalls an Krebs erkrankt und unterzieht sich derzeit einer vorbeugenden Chemotherapie. Sie wird beim Ostergottesdienst ebenso fehlen, wie Thronfolger Prinz William und ihre Kinder.