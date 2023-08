König Charles fürchtet sich davor, was noch alles über seinen Bruder ans Licht kommen könnte. imago/Cover-Images

König Charles III. hat kein Interesse daran, seinen Bruder aus der Versenkung zu holen – aus Angst davor, was noch ans Licht kommen könnte. Prinz Andrew wird weiterhin von den Royals gemieden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Andrew ist für die Royals ein «langfristiges Problem», sagt eine Quelle gegenüber der «Daily Mail».

Der Duke of York könnte weiterhin noch «Zündstoff» haben, der noch nicht ans Tageslicht gekommen ist.

Selbst nach der erstmaligen Verurteilung von Jeffrey Epstein blieb Andrew mit dem Sexualstraftäter befreundet. Mehr anzeigen

Prinz Andrew soll nicht «aus dem Tiefkühler kommen». König Charles III. sorge sich nämlich darum, es könnte noch mehr «Zündstoff» ans Licht kommen, die der Duke wegen seiner Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geheim hält. Das sagt jetzt ein Insider aus Charles' Umfeld.

Wie die «Daily Mail» berichtet, halten die Royals Prinz Andrew für ein «langfristiges Problem» – ganz im Gegensatz zu Harry und Meghan.

Ursprünglich war die Idee, dass Andrew in das Anwesen in Frogmore zieht, doch diese Pläne seien nun auf Eis gelegt, wie die Quelle gegenüber des britischen Blatts erzählt. Der Duke sollte ins ehemalige Heim der Sussexes zügeln, damit er aus der 30-Zimmer-Villa zieht, in der er mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson wohnt. Wohin er nun geht, ist offen.

Beziehung zu Epstein war «sehr nützlich»

Jeffrey Epstein war 2008 fast 13 Monate im Gefängnis, nachdem er ein 14-jähriges Mädchen sexuell missbraucht hatte.

Prinz Andrew war dennoch weiterhin mit ihm befreundet, als Epstein aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Im Interview mit der BBC im Jahr 2019 beschrieb er seine Beziehung zu Jeffrey Epstein als «sehr nützlich» und dass er sich nicht daran erinnere, dass das Foto, auf dem er und Virginia Roberts – heute Virginia Giuffre – abgebildet sind, je geschossen worden ist.

Roberts warf Prinz Andrew vor, dass er sie sexuell missbraucht habe, als sie noch minderjährig war. Die US-Amerikanerin und der Duke einigten sich schliesslich aussergerichtlich. Seit den Vorwürfen gegen ihn darf Andrew keine öffentlichen Pflichten für die Krone mehr übernehmen.

