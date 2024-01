«Da hat es uns den Ärmel reingenommen»

Auf und davon – Steff und Isabelle suchen in Island ihr Glück Auf ihrer ersten Islandreise verliebten sich Steff und Isabelle Felix ins Land. Steff ist in Horw LU aufgewachsen und Isabelle in Hirschthal AG. Bild: zVg Damals entdeckten sie in einem Fjord eine heisse Quelle – und zack, die Magie Islands liess sie nicht mehr los. Das Baden in heissen Quellen gehört auf Island zu den festen Traditionen der Bevölkerung. Bild: SRF Isabelle und Steff erzählen ihre Auswanderer-Geschichte im SRF-Kultformat «Auf und davon». Es ist inzwischen die 15. Staffel. Bild: SRF Die Luzerner haben sich ihren Auswanderer-Traum mit der Hengifosslodge bei Egilsstaðir erfüllt. Im Osten Islands hat sich das Luzerner Paar ein Grundstück inklusive Ferienanlage gekauft. Und diese durch Schweizer Tiny-Häuser erweitert. Isabelle und Steff Felix haben für ihren Traum ihre gut bezahlten Jobs in der Schweiz aufgegeben. Die wilde Natur Islands und die Herzlichkeit der Insulaner hat es ihnen angetan. Der drittgrösste Wasserfall Islands, der Hengifoss, mit einer Höhe von 118 Metern, liegt ganz in der Nähe der gleichnamigen Lodge-Anlage der Familie Felix. Auf und davon – Steff und Isabelle suchen in Island ihr Glück Auf ihrer ersten Islandreise verliebten sich Steff und Isabelle Felix ins Land. Steff ist in Horw LU aufgewachsen und Isabelle in Hirschthal AG. Bild: zVg Damals entdeckten sie in einem Fjord eine heisse Quelle – und zack, die Magie Islands liess sie nicht mehr los. Das Baden in heissen Quellen gehört auf Island zu den festen Traditionen der Bevölkerung. Bild: SRF Isabelle und Steff erzählen ihre Auswanderer-Geschichte im SRF-Kultformat «Auf und davon». Es ist inzwischen die 15. Staffel. Bild: SRF Die Luzerner haben sich ihren Auswanderer-Traum mit der Hengifosslodge bei Egilsstaðir erfüllt. Im Osten Islands hat sich das Luzerner Paar ein Grundstück inklusive Ferienanlage gekauft. Und diese durch Schweizer Tiny-Häuser erweitert. Isabelle und Steff Felix haben für ihren Traum ihre gut bezahlten Jobs in der Schweiz aufgegeben. Die wilde Natur Islands und die Herzlichkeit der Insulaner hat es ihnen angetan. Der drittgrösste Wasserfall Islands, der Hengifoss, mit einer Höhe von 118 Metern, liegt ganz in der Nähe der gleichnamigen Lodge-Anlage der Familie Felix.

Isabelle und Steff Felix haben ihr sicheres Leben in der Schweiz hinter sich gelassen. Auf Island haben sie ihre Ferienanlage eröffnet. Ihr neues Leben? Ein Chrampf. Trotzdem haben sie ihr Auswandererglück gefunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einer Reise 2016 haben sich Steff und Isabelle Felix in die Insel verliebt.

Sie haben sich mit der Ferienanlage Hengifosslodge in Egilsstaðir im Osten Islands eine neue Existenz aufgebaut. Die SRF-Auswandererreihe «Auf und davon» hat sie bei ihrem Auslandsabenteuer begleitet.

Die 15 «Auf und davon»-Staffel wird ab 5. Januar auf SRF 1 gezeigt.

Funfact über Isabelle und Felix Steff: «Aus der Schweiz fehlt uns nichts – ausser gutes Raclette und Fondue.» Mehr anzeigen

«Uns geht es gut, wir haben nur alle Hände voll zu tun», sagt der Luzerner Steff Felix im Telefongespräch. Das Handy ist auf Lautsprecher gestellt, damit Isabelle mithören kann, derweil arbeitet sie im Hintergrund weiter.

Wer ein so grosses Anwesen wie die Hengifosslodge im Osten Islands übernimmt, um davon leben zu können, der muss anpacken. Hart arbeiten. Dolcefarniente und Ausritte auf dem Islandpferd? Irgendwann in Zukunft schon.

Trotzdem würden Steff (51) und Isabelle Felix (48) nicht mit ihrem alten Leben in der Schweiz wieder tauschen wollen.

Ein Leben mit Eigenheim in Hergiswil NW, einem Chalet in den Bergen und gut bezahlten Jobs in der Eventbranche (Steff) und Immobilienmanagement (Isabelle).

Eine Pauschalreise entlang des Golden Circle steht am Anfang ihres Auswandererabenteuers.

2016 bucht das reisefreudige Paar bei einer bekannten Supermarktkette eine Islandreise. Ein Schnäppchen, ist die Insel sonst doch eher bekannt als teure Destination.

Die Rundreise entpuppt sich als Seniorenreise, wie Steff belustigt erzählt. Eine, bei der alle Etappen vorgegeben sind, alles fix organisiert und durchgetaktet ist. Doch die ersten beiden Tage haben die Schweizer frei. Sie mieten ein Auto und erkunden die Umgebung von Reykjavík auf eigene Faust.

Die Mitternachtssonne scheint, sie finden einen einsamen Fjord mit Heisswasserquelle. Beim Baden verlieben sich Steff und Isabelle zuerst in die grünste Insel der Welt, später in die Einheimischen. «Da hat es uns den Ärmel reingenommen», erzählt Steff.

Das Grundstück ist ein Jackpot

Über ein Jahr lang haben Steff und Isabelle intensiv nach der richtigen Ferienanlage gesucht. Erschwerend kommt zu dieser Zeit die Corona-Pandemie dazu. Doch Steff und Isabelle lassen nicht locker. Sie besichtigen verschiedene Anlagen.

Ausserhalb von Egilsstaðir, im Osten Islands, werden sie fündig. Hier finden sie eine bereits vorhandene Ferienanlage und genug Land, um zu erweitern. Die Hengifosslodge der Schweizer Auswanderer wird im Mai 2022 eröffnet.

Zur bestehenden Anlage bauen die Felix drei Tiny-Häuser dazu. Diese werden aus der Schweiz geliefert und mit Schweizer Fachhilfe aufgebaut. Das nächste Abenteuer für Steff und Isabelle.

Die Lodge liegt in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen Touristenattraktionen. Der Hengifoss-Wasserfall mit einer Höhe von 118 Metern Höhe ist der drittgrösste Island und gleich um die Ecke. Ebenfalls in der Region liegen der Hafrahvammagljúfur-Canyon und verschiedene Heisswasserquellen.

In Island angekommen und glücklich

Isabelle, Steff und ihr Hund Theo sind in Island angekommen, fühlen sich in Egilsstaðir daheim. Sie können sich inzwischen auch auf Isländisch mit den Nachbarn unterhalten.

«Wir wurden mit grosser Herzlichkeit empfangen. Die Isländer sind ein offenes Volk. Wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt und wollen nicht mehr zurück. Wir sind hier rundum glücklich», erzählt Steff Felix.

Sie sind in ihrem Auswandererparadies angekommen. Sie arbeiten viel für ihren Traum. Die Ferienanlage sichert ihnen ihr Einkommen.

Tauschen mit ihrem alten Leben wollen sie trotzdem nicht. Sie sind angekommen, auf der grünsten Insel der Welt.

Trotz ihres harten Arbeitsalltages, zurück in die Schweiz wollen sie nicht. «Aus der Schweiz fehlt uns nichts – ausser gutes Raclette und Fondue.»

