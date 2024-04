Das hat ein Onlyfans-Model durch Mona Vetsch verdient

Für die SRF-Dokureihe «Mona mittendrin: Leben als Pornodarstellerin» hat Mona Vetsch das Onlyfans-Model Lyviane an der Erotikmesse Extasia getroffen. SRF

Für die SRF-Dokureihe «Mona mittendrin» tauchte Mona Vetsch in die Welt von Pornodarsteller*innen ein. An der Extasia-Messe traf sie Onlymodel Lyviane. Jetzt erzählt Lyviane, was ihr die Sendung gebracht hat.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für die Erfolgsreihe «Mona mittendrin» taucht SRF-Journalistin Mona Vetsch in ihr unbekannte Welten ein.

Eine Folge führte Mona Vetsch in die Welt von Porno-Darsteller*innen. Auf der Extasia-Messe traf sie auf die italienische Porno-Legende Rocco Siffredi und auf Onlyfans-Model Lyviane.

Zwei Wochen nach der Ausstrahlung der Sendung packt Lyviane über ihre Finanzen aus und sagt, die Auswirkung der Ausstrahlung habe ihr nicht viel Geld eingebracht, dafür einige Fans. Doch insgesamt lohne sich die Arbeit als Erotikmodel nicht. Mehr anzeigen

Vor zwei Wochen tauchte SRF-Moderatorin Mona Vetsch für ihr Format «Mona mittendrin» in die Welt der Pornodarsteller*innen ein.

Eine Folge, die hohe Wellen warf.

An der Sexmesse Extasia traf sie auf Porno-Legende Rocco Siffredi, der meinte: «Die beste Zeit für Pornografie war in den 1990ern. Da war alles echt und schön. Alle waren offen für neue Erfahrungen. Heute habe ich das Gefühl, es macht den meisten Leuten gar keinen Spass mehr – es geht nur noch ums Geld.»

Mona Vetsch interviewt Rocco Siffredi: «Die beste Zeit für Pornos war in den 1990ern» 11.04.2024

Dort traf Mona Vetsch auch auf Onlyfans-Model Lyviane. Ihren echten Namen gibt die Erotikdarstellerin nicht preis.

Nun hat das Schweizer Nachrichtenportal «nau.ch» Lyviane zum Interview getroffen und mit ihr über Instant-Ruhm, Finanzen und Job-Pausen gesprochen.

Mona Vetsch war überrascht

Zwei Wochen sind vergangen, seit Mona Vetsch in die Welt der Pornodarsteller*innen eingetaucht ist und an der Extasia auf Onlyfans-Model Lyviane traf und mit ihr über ihren Job plauderte.

Lyviane offenbarte Vetsch ihren Lohn. Das Erotikmodel verdient mit dieser Arbeit pro Monat zwischen 1000 und 8000 Franken. Mona Vetsch war überrascht und fragte: «Willst du dafür bekannt sein? Dich auszuziehen?» – «Ja, ich finde es geil, die Reaktionen der Menschen zu sehen.» Dabei entblösst sie ihre Brüste vor Vetsch. Peinlich berührt gibt jene zu: «Du bist die erste Frau, die vor mir blank zieht» und gestikuliert den Daumen hoch in Richtung Kamera.

Lyviane: Sendung brachte wenig Geld, aber viele neue Fans

Das Schweizer Nachrichtenportal «nau.ch» hat Onlyfans-Model Lyviane besucht. Die Aargauerin sagt im Gespräch: «Ich kannte Mona vorher nicht» und doppelt nach: «Ich schaue sonst eigentlich kein Fernsehen.»

Finanziell habe ihr die Ausstrahlung von «Mona mittendrin» nicht viel gebracht, Lyviane: «Insgesamt kamen so 300 bis 400 Franken zustande».

Die Ausstrahlung brachte der 31-Jährigen «zwischen 70 und 80 neue Fans» dazu. Es hat sich für Lyviane also gelohnt: «Ich habe sonst nie so viele Fans auf einen Schlag gekriegt.»

Onlyfans ist kein lukratives Business

Lyviane nimmt im Gespräch kein Blatt vor den Mund und offenbart ihr Salär. Gegenüber «nau.ch» relativiert sie jetzt plötzlich ihre Einnahmen: «Ich verdiene so viel, wie ich in einer Festanstellung bei 100 Prozent verdienen würde: zwischen 3000 und 4500 Dollar», sagt sie zu «nau.ch». Das sind 2700 bis 4200 Franken. Lyviane: «Es gibt sicher Lukrativeres als Onlyfans.»

Um genug Geld zu verdienen, arbeitet Lyviane zwölf Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche nonstopp.

Erotikmodel zu sein, ist kein Zuckerschlecken, Pausen? «Wenn, dann liegen nur einige Stunden Pause drin.» Ist sie länger offline, bricht das Geschäft ein und die Einnahmen weg.

Lyviane redet Tacheles über ihren Onlyfans-Job: «Zu dem ganzen Invest, das ich tätige, steht das in keinem Verhältnis.»

Mehr Videos aus dem Ressort