Der «Baywatch»-Star kämpft seit 16 Jahren gegen Parkinson

Mike Newman war einer der Stars von «Baywatch», der Kultserie der 90er. Nun verriet der heute 66-Jährige in einem Interview, dass er seit 16 Jahren an Parkinson leidet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Baywatch» war eine der Kult-TV-Serien der 90er.

Mike Newman spielte in über 150 Folgen der US-amerikanischen Fernsehserie den gleichnamigen Rettungsschwimmer.

Nun verriet der heute 66-Jährige in einem Interview mit dem Magazin «People» , dass er seit 16 Jahren an Parkinson leidet. Mehr anzeigen

Rettungsschwimmer*innen in roten Badeanzügen und wunderbare Bilder von Sandstränden: «Baywatch» sprach die Sehnsüchte vieler TV-Zuschauer*innen an.

Längst gilt die TV-Serie aus den 90er-Jahren mit David Hasselhoff und Pamela Anderson als Kult. Mike Newman spielte darin den gleichnamigen Rettungsschwimmer Mike «Newmie» Newman – und war der einzige wirkliche Rettungsschwimmer in der Serie.

Nun kehrt der 66-Jährige für die neue Doku «Baywatch: The American Dream» auf den Bildschirm zurück.

Mike Newman leidet seit 16 Jahren an Parkinson

In der mehrteiligen TV-Serie werden die kulturellen Einflüsse von «Baywatch» beleuchtet. Matt Felker, Regisseur der Doku, war dabei besonders an Newmans Ansichten interessiert.

«Jeder liebte diesen Typen», so Felker im US-Magazin «People».

Newman war wichtig für die Dreharbeiten, da er als Feuerwehrmann und echter Rettungsschwimmer, wie er selbst sagt, «zu nützlich war» für die Serie – allein schon für die nötigen Stunt-Einlagen.

Im Vorfeld der Ausstrahlung der neuen Doku sprach Mike Newman mit dem «People»-Magazin nun über ein besonders schweres Kapitel seines Lebens, das er bisher nicht öffentlich geteilt hat.

Mike Newman leidet an Parkinson. Die schwerwiegende Diagnose erhielt er schon vor 16 Jahren.

Seiner Frau fiel als Erster sein seltsames Zittern auf

Seine Frau Sarah sei die Erste gewesen, die ein seltsames «Zittern» in seinen Bewegungen bemerkte, erzählt er im Gespräch mit dem «People»-Magazin.

In der Folge begann der athletisch gebaute Newman anders zu gehen, wurde beim Schwimmen und Laufen immer langsamer. Während er an nachlassende Vitalität im Alter dachte, drängte ihn seine Frau zu einem Arztbesuch.

Als der Arzt ihm eine Pille namens Azilect (ein MAO-B-Indikator, der den Dopamin-Abbau im Gehirn verlangsamt) verschreibt, kommt es zu einer sofortigen Verbesserung seines Zustandes.

Doch als Mike Newman am nächsten Tag in der Praxis vom vermeintlichen Wunder zählt, folgt der Schock: Die schlagartige Verbesserung seines Zustandes bedeute, so Arzt, dass er an Parkinson erkrankt sei.

Newman versucht trotz Erkrankung aktiv zu bleiben

Nach der Diagnose, so Newman, habe sich sein Leben komplett verändert. «All die Dinge, von denen man dachte, dass man sie mit seinen Kindern und Enkeln tun würde, die Bilder, die wir machen wollten, all die Vorhaben, die ich hatte – wurden gestoppt.»

In der «Baywatch»-Doku wollte Newman zuerst nicht über seine Krankheit sprechen, um nicht als «der Typ mit Parkinson» bekannt zu sein.

Die gute Beziehung zu Regisseur Matthew Felker, der ihn dreimal die Woche mit an den Strand in Malibu nimmt und ihm hilft, ins Meer zu gehen, habe ihn jedoch vom Gegenteil überzeugt.

Im Wasser bewege sich Newman, so Filmemacher Felker, «wie Superman», während er an Land immer wieder stolpere.

Generell versucht Mike Newman trotz seiner Parkinson-Erkrankung aktiv zu bleiben. Der 66-Jährige fährt Kajak und läuft im Sand, da er Bewegung als beste Behandlung für Parkinson sieht.

