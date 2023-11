Der Kiwi verliert den Kopf und wird enttarnt

Der Kiwi kämpfte während seines Auftritts mit dem Kopf des Kostüms – und wird dabei enttarnt. dpa/Rolf Vennenbernd

Eine peinliche Panne beim ersten Auftritt bei «The Masked Singer»: Der Kopf des Kiwi-Kostüms rutscht dem Kandidaten runter – das Publikum findet rasch heraus, wer sich da mit verzerrtem Gesicht kurz gezeigt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der aktuellen Folge von «The Masked Singer» kommt es zu einer peinlichen Panne zu Beginn des Abends.

Beim Auftritt des Kiwis rutscht dem Kandidaten die Maske kurz vom Kopf.

Das Publikum findet ziemlich schnell heraus, wer darunter steckt: Es ist Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Mehr anzeigen

In der neusten Folge von «The Masked Singer» ging der erste Auftritt des Abends schief: Der Kiwi performte «She's Like the Wind» von Patrick Swayze, als ihm die Maske vom Kopf rutscht.

Zwar konnte der Kandidat sofort reagieren, allerdings haben die aufmerksamen Zuschauer*innen den Promi unter der Kiwi-Maske rasch entlarvt:

Es ist Schauspieler Uwe Ochsenknecht.

Panne bereits herausgeschnitten

Erst fragen einige User*innen noch, wer das Gesicht des Kiwis erkannt hat. Doch eine Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Auch Ochsenknecht selbst ist über die Panne kurz erschrocken – wie auf dem Screenshot unschwer zu erkennen ist.

Der TV-Sender ProSieben hat die Panne mittlerweile aus der Sendung in ihrer Mediathek herausgeschnitten.

Die Enttäuschung ist dabei bei ein paar Zuschauer*innen gross: «Och Mann, jetzt hat man das Gesicht gesehen, voll doof.» Auch der Indizien-Clip passt zum Entlarvten: Dabei ging es nämlich um die Show «Blamieren oder Kassieren», in der Uwe Ochsenknecht gegen den Rategast Heiner Lauterbach angetreten ist.

