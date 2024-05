La Fazani, bürgerlich Arbër Salihu, ist der Sieger des kosovarischen Pendants zum ESC – er könnte der Kandidat für eine erstmalige ESC-Teilnahme des Kosovo sein. Instagram/la.fazani

Nimmt der Kosovo im Jahr 2025 erstmals am Eurovision Song Contest teil? Schon 2025 soll ein*e Kandidat*in mit kosovarischen Wurzeln in die Schweiz reisen, um am ESC-Spektakel mitzumachen.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Rundfunkanstalt Radio Televizioni i Kosovës (RTK) plant, ihr eigenes Gesangstalent in die Schweiz zu schicken.

Mit dem «Festivali i Këngës në RTK» will der Kosovo ein ESC-Act ermitteln – diesjähriger Sieger war Musiker La Fazani.

Er könnte also bereits nächstes Jahr in der Schweiz am Eurovision Song Contest auftreten – sofern mehrere völkerrechtliche Hürden des Kosovo überwunden werden können. Mehr anzeigen

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Radio Televizioni i Kosovës (RTK) verfolgt entschlossen das Ziel, im nächsten Jahr am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Dies wurde in einer während der diesjährigen ESC-Woche veröffentlichten Pressemitteilung bekannt gegeben.

Bereits jetzt steht fest, dass das im letzten Jahr gestartete «Festivali i Këngës në RTK», das kosovarische Pendant zum albanischen «Festivali i Këngës», Ende 2024 fortgesetzt wird. RTK hat das erklärte Ziel, den Siegerbeitrag dieses Wettbewerbs als kosovarischen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 einzureichen.

Initiative ist vorläufig gescheitert

Bis dahin müssen noch einige Hürden überwunden werden. RTK ist bisher aufgrund des völkerrechtlich unklaren Status des Kosovo kein EBU-Mitglied – aktuell erkennen nur 115 der 193 UN-Mitgliedstaaten den Kosovo als unabhängigen Staat an.

Eine Möglichkeit, der European Broadcasting Union (EBU) beizutreten und damit am Eurovision Song Contest teilzunehmen, wäre die Mitgliedschaft im Europarat. Zwar ist eine entsprechende Initiative vorläufig gescheitert, jedoch hat sich die Parlamentarische Versammlung des Europarates bereits für einen Beitritt ausgesprochen. Eine weitere Möglichkeit, zur EBU zu gelangen, besteht über eine Mitgliedschaft in der Internationalen Fernmeldeunion, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen.

RTK behauptet in der Pressemitteilung auch, Unterstützung anderer Länder für eine ESC-Teilnahme zu haben, wie «ESC kompakt» schreibt:

«Der Vorstand und die Geschäftsführung von RTK haben kontinuierlich an diesem Thema gearbeitet und es konnte Unterstützung aus vielen Ländern gewonnen werden. Andererseits gibt es aber auch ständige Hindernisse aus politischen Gründen seitens einiger Länder, die den Kosovo nicht anerkennen.»

RTK ist optimistisch

Worauf sich diese Unterstützung genau bezieht – ob auf die ESC-Teilnahme, eine EBU-Mitgliedschaft oder ein übergeordnetes politisches Thema – bleibt vorerst unklar. RTK scheint jedoch optimistisch, was eine ESC-Teilnahme im Jahr 2025 angeht.

Im vergangenen Jahr wurde das «Festivali i Këngës» des Kosovo erstmals ausgetragen. Vom 26. bis 28. Oktober 2023 fanden zwei Qualifikationsrunden und ein Finale statt. Schliesslich kürte eine fünfköpfige Jury La Fazani mit seinem Lied «Oj Kosovë» zum Sieger.

Das Festival habe jungen Künstlern Raum gegeben, ihre Songs nicht nur beim Festival aufzuführen, sondern auch auf allen RTK-Kanälen zu zeigen.

Eine zweite Ausgabe des Festivals soll nun noch spektakulärer werden – mit dem Anreiz, den Talenten eine grosse Plattform zu bieten. Und natürlich zusätzliche Motivation zu generieren, sollte eine ESC-Teilnahme tatsächlich möglich sein.

