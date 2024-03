Deshalb war William bei Kates Videobotschaft nicht dabei

Kates Krebsdiagnose: Was der Palast bekannt gemacht hat und was nicht Nach wochenlangen Spekulationen hat sich Prinzessin Kate mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Nach ihrer Operation sei – anders als zunächst angenommen – Krebs festgestellt worden. 25.03.2024

Als Prinzessin Kate der Welt ihre Krebsdiagnose offenbarte, tat sie dies allein – ohne Prinz William. Manch ein Fan der britischen Königsfamilie war darob irritiert. Doch der Alleingang war offenbar bewusst gewählt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als Prinzessin Kate vergangene Woche der Öffentlichkeit ihre Krebsdiagnose offenbarte, tat sie dies allein – ohne ihren Ehemann Prinz William.

Die Abwesenheit des britischen Thronfolgers irritierte manch einen Royalisten.

Nun offenbart ein Royal-Insider, die Prinzessin habe mit dem eigenständigen Statement Mut und Stärke zeigen wollen. Mehr anzeigen

Die Fans der britischen Königsfamilie hielten vergangene Woche den Atem an, als der Kensington-Palast mit der Videobotschaft von Prinzessin Kate an die Öffentlichkeit ging.

Kate trug Jeans und Ringel-Shirt. Die 42-Jährige sass allein auf einer Bank in einem Garten. Auf ein offizielles Umfeld wurde verzichtet.

Mit fester Stimme teilte Kate der Öffentlichkeit mit, dass sie Krebs hat – echt und ungeschönt. Die Prinzessin richtete das Wort an die Welt – allein, ohne ihren Mann an der Seite.

Manch eine*r fragt sich, nachdem er die Videobotschaft gesehen hatte: Wo war Prinz William in diesem Moment?

Wo war William in diesem Moment?

Hätte der britische Thronfolger seiner Frau in diesem schwierigen Moment nicht den Rücken stärken und bei ihr sein sollen – als Ehemann und wichtige Stütze?

Nun gab ein Palast-Insider in der britischen Zeitung «Times» Einblick in Kates Entscheidung gegen einen Auftritt als Paar: «Das war sie als starke Frau, die eine starke Botschaft an die Nation richtet. Sie brauchte niemanden, der neben ihr sass.»

«William an meiner Seite zu haben, ist eine grosse Quelle des Trostes und der Beruhigung»: Prinzessin Kate in ihrer Videobotschaft. Bild: Imago/Avalon.red

Gleichzeitig wollte die Prinzessin in ihrer Botschaft an die Welt klarmachen: Der Mann, den sie schon so lange liebt, mit dem sie drei Kinder hat, ist ihr Fels in der Brandung.

«William an meiner Seite zu haben, ist eine grosse Quelle des Trostes und der Beruhigung», sagt Kate im Video.

Die Prinzessin signalisiert mit dem eigenständigen Statement Mut und Stärke. Und sie wollte damit der Öffentlichkeit zeigen:

Sie ist nicht nur die Frau an der Seite des britischen Thronfolgers. Sie ist Kate, die – wie viele andere Betroffene – nun in erster Linie sich selbst in den Fokus nehmen muss.

Prinzessin Kate wollte Mut und Stärke signalisieren

Die Prinzessin sei sich bewusst darüber, so der Insider in der «Times» weiter, dass sie sich auch in dieser dunklen Phase ihres Lebens als Mitglied der Royal-Family nicht ganz der Privatheit hingeben darf. Doch sie möchte in solchen Situationen das Narrativ bestimmen können.

William habe dies verstanden, auch wenn er seine Frau in diesem Moment der öffentlich preisgegebenen Verletzlichkeit nicht gern allein gelassen habe. Es spreche jedoch für die Sensibilität des 41-jährigen Prinzen, dass er seiner Frau diesen Raum gegeben habe.

«William hat seine Frau und die Familie im Hintergrund unterstützt», so der Insider in der «Times».

Wie tief erschüttert die Schwiegertochter von König Charles innerlich ist, zeigt sich in der Videobotschaften nur in wenigen Momenten. Etwa dann, wenn sie beim Erwähnen der drei Kinder leicht ins Stocken gerät.

Und doch ist das Video die starke Botschaft an die Öffentlichkeit. Die Botschaft eines Menschen, der vom bürgerlichen Menschen zur Prinzessin im Scheinwerferlicht geworden ist. Und zu einer Frau, die ihrer wohl grössten Herausforderung ihres Lebens mit viel Stärke und Selbstbestimmung begegnet.

