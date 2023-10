Robbie Williams schreibt in seinem Chalet in Gstaad Gedichte. Nach eigenen Angaben geht es seiner psychischen Gesundheit gerade gut. Bild: Instagram/robbiewilliams

Seit Anfang September lebt Robbie Williams (49) mit seiner Familie im Nobelkurort Gstaad. Regelmässige Updates auf Social Media zeigen, dass ihm die Bergluft im Berner Oberland gut bekommt: Er schreibt Gedichte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Popstar Robbie Williams erholt sich in seinem Chalet in Gstaad und verfasst auf einer alten Schreibmaschine Gedichte.

Die Schweizer Bergluft bekommt Williams gut. Unter einem Video auf Instagram schreibt er, dass «seine geistige Gesundheit seit ganzen drei Wochen ziemlich solide ist».

Am 8. November erscheint die Netflix-Dokumentation «Robbie Williams», die das Leben des Sängers porträtiert und auch seine mentale Gesundheit thematisiert. Mehr anzeigen

Der Umzug ins Berner Oberland mit seiner Frau Ayda Field (44) und den vier gemeinsamen Kindern Theodora (10), Charlton (9), Colette (4) und Beau (3) scheint Robbie Williams gut zu bekommen. In einem kurzen Clip auf Instagram betritt er stolz den hölzernen Balkon seines Chalets in Gstaad, neben ihm steht eine Schreibmaschine. Das ehemalige Take-That-Mitglied schreibt unter dem Video: «Seit mindestens drei Wochen geht es mir ‹besser als mies›. Meine geistige Gesundheit ist seit ganzen drei Wochen ziemlich gesund.»

Schon länger Schweiz-Fans

Dass Williams den Plausch im Berner Oberland hat, zeigt er schon seit Längerem immer wieder mit seinen Posts auf Social Media. Stets begleitet von einer Prise schwarzem Humor, wie man es sich vom britischen Sänger gewohnt ist. Wie lange genau er schon in Gstaad wohnt, ist nicht klar. Anfang September 2023 machte der Umzug des britischen Popstars jedoch Schlagzeilen. Gstaads Gemeindepräsident bestätigte verschiedenen Medien, dass sich der Brite als Einwohner angemeldet hatte.

Gefallen an der schönen Schweizer Natur hat Familie Williams schon länger gefunden. Das Paar verbrachte schon davor immer wieder Ferien mit seinen Kindern in den Alpen, sei es in der Schweiz oder in Österreich. Bevor sie ins Berner Oberland zog, besass der Brite eine Villa in Genf, die er im April 2022 zum Verkauf ausschrieb.

Netflix-Dokumentation thematisiert Williams' psychische Gesundheit

Die Schreibmaschine ist zurzeit gerade Hauptprotagonist in Williams' Alltag. Von seinem neuen Zuhause aus schreibt er Gedichte, erholt sich – und das so richtig. Gerade feierte die Familie den neunten Geburtstag von Sohn Charlton «Charlie» im Chalet in Gstaad.

Viel Bewegung, die frische Luft und vor allem auch die Ruhe sind es, die Williams helfen, abzuschalten und sich zu erholen. In seinem Video-Post nimmt er kein Blatt vor den Mund und schreibt ganz offen darüber, wie es seiner psychischen Gesundheit geht und erzählt von seinen Problemen.

Über die psychische Gesundheit des Weltstars wird auch in der neuen Netflix-Dokumentation «Robbie Williams» gesprochen, die am 8. November 2023 anläuft. «Es war verrückt», meint er im Trailer, als er auf seine Vergangenheit zurückblickt. Nachdenklich erzählt er davon, wie er vor Publikum ein «mentales Breakdown» durchlebte. In Gstaad führt er nun ein ruhigeres Leben, das er sichtlich geniesst.