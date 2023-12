Die Schweizer Regisseurin Ursula Meier sprach mit blue News über ihren neuen Spielfilm «Die Linie». Das Familiendrama geht direkt ins Herz, sagt die preisgekrönte Filmemacherin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Die Linie» ist ein Familiendrama von der Schweizer Regisseurin Ursula Meier.

Die französisch-schweizerische Filmregisseurin gewann für ihre Filme schon renommierte Preise.

Mit ihrem Film «Winterdieb» wurde Meier 2012 erstmals in den Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Berlin eingeladen, wo sie für ihr Sozialdrama mit einem Sonderpreis ausgezeichnet und mit einem Silbernen Bären geehrt wurde. Mehr anzeigen

Um das geht es in dem Schweizer Familiendrama:

Ihre Gewaltausbrüche haben Margaret (Stéphanie Blanchoud) ihre Beziehung gekostet.

Sie zieht wieder zu ihrer Mutter Christina (Valeria Bruni Tedeschi). Doch die labile, unreife 55-Jährige macht sie als älteste Tochter für das Scheitern ihrer Karriere als Konzertpianistin verantwortlich. Ein Streit der beiden eskaliert, und die wütende Margaret schlägt auf ihre Mutter ein.

Die Justiz wird aktiv und die Dynamik in der Familie noch komplizierter: Aufgrund eines Kontaktverbots darf Margaret sich dem Haus ihrer Mutter nun nur noch auf 100 Meter nähern, was ihre Sehnsucht nach familiärer Nähe verstärkt. Täglich erscheint Margaret an der Bannkreisgrenze und gibt ihrer 12-jährigen Schwester Marion (Elli Spagnolo) Musikstunden.

«Die Linie» ist ab 23. November auf blue Video erhältlich.

Schweizer Regisseurin Ursula Meier sagt über ihren Film: «Er geht direkt ins Herz»